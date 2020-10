Vechtdal College in Hardenberg wil weten: ben jij al een BAL?

In de video die is geplaatst op Facebook, is te zien hoe een coronahond een leerling er uit pikt die hardhandig door een man in een wit pak uit de school wordt gegooid. Was de leerling een BAL geweest dan was hem dat niet overkomen, meldt de voice-over in het filmpje.

BAL

Een BAL is een Bewust Afstandhoudende Leerling die zich netjes aan alle coronaregels houdt. Dus mondkapje op, handen regelmatig wassen, afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.

Wie zich aan die regels houdt, mag blijven is de boodschap van het filmpje. "Het is een ludieke manier waarop de school leerlingen aan de coronaregels herinnert", zegt woordvoerder Roel Gritter van Het Vechtdal College.

Niet onder de indruk

Dat het filmpje niet bij iedereen in goede aarde valt, heeft Gritter ook gezien in de reacties die overwegend positief zijn. "Natuurlijk reageren meteen groepen die zich 'ouders tegen mondkapjes' noemen, maar daar zijn wij niet van onder de indruk", aldus Gritter.

In lessen is aandacht besteed aan de coronaregels en het filmpje moet wat geleerd is in die lessen weer even onder de aandacht brengen.

Leraren niet vaker besmet

Volgens Gritter maken docenten op de school zich niet heel erg zorgen over hun eigen gezondheid. "We houden ons hier aan de richtlijnen van het RIVM", zegt de woordvoerder die verwijst naar een bericht van de NOS over de besmettingsgraad bij leraren. "Leraren worden niet vaker besmet dan andere mensen", aldus Gritter.