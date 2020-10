Ook voedselbanken in Overijssel hebben minder te verdelen

Ook voedselbanken in Overijssel kunnen minder eten verdelen onder hun cliënten. Met name het aantal houdbare producten neemt af. Ruud Gardenbroek, voorzitter van de voedselbank Enschede-Haaksbergen, kent de problemen, maar ziet ook nog wel lichtpuntje.

Waar voedselbanken in het verleden konden terugvallen op supermarkten in de regio, is dat tegenwoordig een stuk minder geworden. Oorzaak is een campagne die van start is gegaan tegen voedselverspilling.

Vriendelijk prijsje

En waar supermarkten producten die bijna over de datum waren eerder aan de voedselbank doneerden, zetten ze diefzelfde producten nu tegen een vriendelijk prijsje te koop in de eigen schappen. "Supermarkten willen hun eigen klanten voordeel bieden", vermoedt Gardenbroek, die niet alleen betrokken is bij de voedselbank Enschede-Haaksbergen maar ook in Overijssel een coördinerende rol heeft bij de voedselbanken in de provincie.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel, aldus Gardenbroek. "Echt zorgen maak ik me niet. De goederen uit de versmagazijnen van supermarkten nemen nog steeds toe. Elke week hebben wij meerdere pallets waarmee we de pakketten gezond kunnen maken."

Donaties

Houdbare producten nemen dus wel af, ook in Enschede en Haaksbergen. "We hebben in het begin van de eerste corona-uitbraak veel donaties ontvangen van bedrijven en particulieren. We doen dat normaal niet, maar we kopen nu ook zelf producten waarmee we de pakketten samenstellen", zegt Gardenbroek.

De daling van met name de houdbare producten heeft niet met corona te maken. Toch gaat de uitbraak van het virus nog wel gevoeld worden door de voedselbanken in Overijssel.

Stijging

"Het is hier nog niet zo erg als in Amsterdam. Daar wonen veel mensen die in de horeca of de evenementenbranche werken. Maar ik verwacht ook hier de komende maanden een stijging."

De voedselbank Enschede-Haaksbergen bedient wekelijks zo'n 450 huishoudens. Dat aantal zal de komende periode naar verwachting stijgen naar rond de zeshonderd.

Jaarlijkse inzameling

En ook volgend jaar zijn de gevolgen van de pandemie voelbaar voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. "Wij houden altijd in december een inzameling bij supermarkten. Ik kan vrijwilligers nu niet naar supermarkten sturen."

Dat is een flinke aderlating, want met de producten die worden ingezameld in december vult de voedselbank de pakketten waar nodig aan. Gardenbroek roept mensen en bedrijven dan ook op te doneren aan de voedselbank.