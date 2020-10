Horloge voor hobbyfokker Woertman Harbrinkhoek voor beste springpaard ter wereld

Gemiddeld een keer per jaar was het raak in de stal van Marleen en Anton Woertman. Elk geboren veulen was bijzonder, maar dat Denver het ver zou schoppen wisten de hobbyfokkers niet. Het veulen uit Harbrinkhoek groeide uit tot een wereldkampioen.

“Mijn vader en ik hebben Denver samen gefokt en na een half jaar al verkocht”, vertelt Marleen. “Ik ben er best wel trots op en het voelt nog een beetje onwerkelijk. Mijn vader was een gedreven fokker en had er kijk op, de fokkerij was puur voor de hobby."

Prijs voor hobbyfokker Woertman uit Harbrinkhoek voor beste springpaard ter wereld (Foto: Arnd Bronkhorst)

Beste springpaard

Denver gaat dit jaar aan kop bij de springpaarden. De ruin begon zijn internationale carrière in de eventingsport, maar is onder de Britse amazone Holly Smith nu het best presterende springpaard van het afgelopen jaar.

In 2004 overleed Anton Woertman. Het horloge van de Word Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH) voelt voor Marleen dan ook als een eerbetoon aan haar vader. "Dat maakt het extra mooi dat dit nu op ons pad komt."