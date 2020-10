Ramiz Zerrouki ook langer bij Twente: "Mijn spel is stuk volwassener geworden"

"Ik ben hier heel blij mee, met het meerjarig contract spreekt de club het vertrouwen in mij uit", vertelt Zerrouki op de website van de club. "Dat voelt goed. Vanaf de eerste dag in de voorbereiding deze zomer waren er nieuwe kansen voor mij en die hebben positief uitgepakt. Ik heb me kunnen laten zien en merk dat ik me hier elke dag kan blijven ontwikkelen. Mijn spel is in korte tijd een stuk volwassener geworden en ik wil stappen blijven maken. Ik ben bezig aan mijn vijfde seizoen bij FC Twente, ik ben inmiddels al wel een Tukker", lacht Zerrouki. "Ik voel me op mijn plek hier, bij een hele mooie club."

Interessante speler

Technisch directeur Jan Streuer: "In de voorbereiding op dit seizoen is Ramiz Zerrouki bij ons opgevallen als een heel interessante speler met goede mogelijkheden voor de toekomst. Ramiz zat afgelopen seizoen bij de A-selectie zonder nog echte speelminuten in het eerste elftal. Dit seizoen heeft hij inmiddels twee keer in de basis gestaan en is hij drie keer ingevallen. We zijn heel tevreden over zijn ontwikkeling tot dusver."