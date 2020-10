Negentig studenten lopen stage bij teststraat van Zwolse scholen

De acht mbo- en hbo-scholen in Zwolle zijn vandaag gestart met hun teststraat voor eigen medewerkers. De locatie is tegelijkertijd een alternatief voor het gebrek aan stageplekken in deze coronatijd: negentig studenten kunnen er werken.

Aangezien leraren van het mbo en hbo niet in aanmerking komen voor een voorrangstest bij de GGD zijn zij nu, als ze klachten ervaren, meerdere dagen kwijt voordat ze zich kunnen laten testen en de uitslag daarvan ontvangen. Om zo min mogelijk lesuitval te krijgen, hebben de acht scholen besloten een eigen teststraat op te zetten.

Stage

Medewerkers kunnen vijf dagen per week terecht voor een test, die wordt afgenomen door studenten. En daarmee slaan de scholen twee vliegen in één klap. "Het is een vervanging van hun stage. Zij kunnen vanwege corona geen stage vinden. Op deze plek doen ze echt werkervaring op", vertelt directeur Jan Ernst van Driel van het Deltion College Zwolle.

In totaal werken er negentig scholieren van zowel het mbo als hbo bij de teststraat. Zo ontvangen Hospitality-leerlingen de medewerkers en nemen studenten die leren voor verpleegkunde en doktersassistent de testen af.

Samenwerking met Hestia

De teststraat is een samenwerking met Hestia, een cardiovasculair service centrum uit Losser. Hestia levert de testen, organiseert het administratieve proces achter de schermen en draagt ook zorg voor de kwaliteit van de uitvoering.

"We gebruiken een dubbeltest", legt Van Driel uit. "Eén van die testen is inmiddels goedgekeurd door het RIVM, dus met de betrouwbaarheid zit het wel goed. Als een medewerker positief wordt getest, sturen we die persoon door naar de GGD."

Inenten

Op dit moment kunnen er 24 testen per dag worden uitgevoerd, verdeeld over twee teststraten. Eén van die teststraten is speciaal voor het bedrijfsleven in samenwerking met VNO-NCW.

Als het moet kunnen de scholen opschalen naar meer testen per dag. "We kunnen tien teststraten realiseren", vertelt Van Driel. De directeur verwacht dat de teststraten in ieder geval nodig zijn tot en met april. "Voor dan hebben we een feestelijke afsluiting gepland, maar het kan ook zijn dat de teststraat dan gebruikt wordt voor inenten. Wie weet."