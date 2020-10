Expeditie Oost: Help de Dierenvoedselbank Zwolle de winter door

"We hadden rond de twaalf vierkante meter aan opslagruimte en daarmee konden we aardig uit de voeten. Door de komst van een nieuwe huurder moesten wij ons oude stekkie verlaten en zijn we zo goed als dakloos", aldus initiatiefneemster Miriam van Oosten.

Hier moet de dierenvoedselbank het nu mee doen, een veel te kleine garagebox (Foto: Team Expeditie Oost: Esther Rikken)

Leven onder de armoedegrens

Ruim vier jaar geleden is de 33 -jarige dierenliefhebster begonnen met de Zwolse dierenvoedselbank. "Zelf hebben wij gebruik moeten maken van de reguliere voedselbank en dan kom je erachter dat er weinig is geregeld voor de huisdieren. Het advies is vaak om ze weg te doen, vanwege de onkosten. Dat is vragen of je een kind wilt afstaan. Vanaf toen wist ik dat er een dierenvoedselbank moest komen", aldus Miriam terwijl ze Yoki, één van haar twee katten, liefdevol aait.

Help ons

Dierenvoedselbank Zwolle heeft ruim 250 cliënten, samen goed voor zo'n 425 dieren. "We hebben voorraad genoeg, we komen de 'barre' winter door. Op dit moment staat er heel veel bij mij thuis in de woonkamer en in een garagebox van vijf vierkante meter. Geen werkbare situatie aangezien we ook met de uitgifte van de producten zitten. Hulp is nodig", aldus van Oosten.