Go Ahead Eagles legt Eersteling voor drie jaar vast

Go Ahead Eagles heeft Julliani Eersteling voor de komende jaren vastgelegd. De rechtsback, die volgende week 19 wordt, tekent in Deventer een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar.

Eersteling kwam deze zomer over vanuit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Bij Go Ahead Eagles kwam de vleugelverdediger dit seizoen al in vijf van de acht duels in actie.

"Stabiele indruk"

Technisch manager Paul Bosvelt is dan ook te spreken over de ontwikkeling van Eersteling: "Julliani is één van de spelers die vanuit Go Ahead Eagles Onder-21 mee heeft getraind tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen. Ondanks zijn jonge leeftijd maakte hij vanaf het begin een goede en stabiele indruk."

"Mede ingegeven door een aantal blessures binnen de selectie heeft hij ook al zijn basisdebuut gemaakt en dat deed hij meer dan verdienstelijk. Het is een fanatieke, atletische speler met veel energie in zijn spel."