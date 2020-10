Raad Zwolle eens over woningplan Zwartewaterallee en Oosterenk, maar vragen over invulling ervan

"Het adagium is bouwen, bouwen bouwen", vat raadslid Wolthof van de PvdA het debat redelijk samen. De partijen scharen zich allemaal achter de plannen om meer woningen te bouwen, waaronder 1300 aan de Zwartewaterallee en zo'n duizend in Oosterenk. Maar met name over de verkeersdoorstroming en het type woningen verschillen de meningen.

De Zwolse raad praatte vanavond over de gebiedsvisies die het college onlangs presenteerde. Zowel bij de Zwartewaterallee als het gebied in Oosterenk gaat het om het ombouwen van kantoorgebouwen en het bouwen van met name appartementen. De gemeente wil voornamelijk dat er op een duurzame manier wordt gebouwd.

Maar extra woningen betekent ook dat dat de verkeerssituatie op de schop moet. En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de maximumsnelheid? "Het wordt drukker en de stad groeit, dus we moeten ervoor zorgen de doorstroming goed is. Dan zal de snelheid ook van 50 naar 70 moeten", vindt de VVD. Maar andere partijen zagen toch meer in een duurzamer verkeersplan, met meer ruimte voor fietsers en OV.

Zelfs een zwevende fietsrotonde werd geopperd. Wethouder Ed Anker was het eens dat een aantal kruispunten op de schop moesten. "Wat betreft een zwevende fietsrotonde: ik heb geen idee wat dat kost dus daar ga ik niets over toezeggen. Maar als er meer woningen komen dan moet er ook gekeken worden naar de verkeersveiligheid."

Herkenningspunt

Verder vroeg de PvdA zich af of het bouwen van met name appartementen niet op den duur zou zorgen voor leegstand als de vraag ervan afneemt. Want eveneens in Oosterenk is het plan om met de woningen de hoogte in te gaan.

Volgens Anker zou je echter, als je ruimte wil houden voor voorzieningen en parken, toch de hoogte in moeten. "Maar het moet wel een herkenningspunt zijn voor de stad", vindt hij. "Daarnaast zitten we echt te wachten op extra woningen op een slimme manier. En dan past het juist bij een stad als Zwolle om hoogbouw neer te zetten."