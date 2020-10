Beste springpaard ter wereld uit Harbrinkhoek is een toevalstreffer

Vader Anton is in 2014 op 73-jarige leeftijd overleden en mocht deze kroon op zijn levenswerk helaas niet meemaken. “Pa was klein van stuk maar ik weet zeker dat hij zou groeien van trots”, zegt zijn dochter Marleen.

Bijna jaarlijks werd er een veulen geboren in de stal van Woertman in Harbrinkhoek. Vader en dochter selecteerden kieskeurig de merries en hengsten. Toch was het fokken van 's werelds beste springpaard volgens Marleen geen ambitie. "We fokten puur voor de hobby. Denver is een echte toevalstreffer."

Kroon op het werk

Na zijn geboorte bleef de Memphiszoon Denver, uit Toscin van Chico’s Boy, nog even bij zijn moeder, waarna de toekomstige topper werd verkocht. De eerste jaren was hij vooral actief als eventing paard in Frankrijk.

In zijn vervolgcarrière als springpaard vond hij al snel zijn weg naar de wereldtop. Met de titel 'beste springpaard ter wereld van 2020' als ultieme kroon op het werk van Marleen en Anton.

Simone Wensink, de zus van Marleen, weet niet anders dan dat haar vader paarden fokte. In de afgelopen jaren zagen zo’n 25 veulens het levenslicht. "Wij kinderen mochten er vaak op rijden", vertelt ze. "Onze familie is een echte paardenfamilie. Het is zo jammer dat pa het niet mee kan maken dat een van zijn paarden het beste springpaard ter wereld is. Hij had het ontzettend mooi gevonden." Lachend merkt ze op: "Wel grappig dat hij, zelfs nu hij er niet meer is, nog zorgt voor commotie. Hij is de boosdoener."

Klopt dit wel?

Die commotie vond afgelopen maandagmiddag plaats op het terrein van Woertmanm daar werd eind van de middag de prijs uitgereikt. Het had echter weinig gescheeld of de Franse afgevaardigden van de World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH), die het horloge kwamen overhandigen, waren niet in Harbrinkhoek geweest.

Marleen Woertman met het horloge dat voelt als een eerbetoon aan haar overleden vader (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

"Normaal gesproken kijk ik nooit in de spambox van mijn e-mail", blikt Marleen terug. "Per toeval opende ik de ongewenste mail afgelopen donderdag wel. In een mailbericht van de KWPN, de Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland, (een Nederlandse fokkerij-organisatie, red.), las ik dat de door ons gefokte ruin Denver tot beste springpaard ter wereld was uitgeroepen. Ik dacht wat is dit, klopt dit wel? Voor de zekerheid verifieerde ik het bericht bij de organisatie en het bleek echt te kloppen. Dat Denver het goed deed wist ik wel, maar dit had ik niet verwacht."

Geen tweede Denver

Zelf is Marleen niet meer actief in de paardenfokkerij. Een jaar na het overlijden van Anton zegde ook zij haar lidmaatschap bij de KWPN op. "Ik zag het niet zitten om alleen verder te fokken", legt ze uit.

"We deden het samen en hadden hierdoor een sterke band. Of ik ooit opnieuw begin met fokken kan ik niet zeggen. Dan zou het in elk geval weer hobbymatig zijn. En een tweede Denver komt er natuurlijk niet.”

Herinnering aan vader

Het horloge dat ze uit handen van de Franse delegatie ontving, is een mooie herinnering aan de samenwerking met haar vader. "Ik weet niet of ik 'm wel om durf te doen, het is een kostbare prijs."

Net zo kostbaar als Denver met zijn kersverse titel? "Ik heb geen flauw idee wat Denver momenteel waard is. Ik denk dat het is wat een gek ervoor geeft."