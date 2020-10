Huiberts vraagteken bij PEC Zwolle voor inhaalduel met RKC Waalwijk

Daarnaast zijn Thomas Lam (knieblessure) en Kenneth Paal (ziek) in ieder geval niet inzetbaar in Waalwijk.

Strieder weer fit

Rico Strieder maakt morgen zijn rentree in de wedstrijdselectie. De Duitse middenvelder liep in de voorbereiding een knieblessure op, maar is nu weer fit. Al zal het volgens trainer John Stegeman nog wel even duren voor hij weer in de basis kan starten: "Doordat we geen oefenwedstrijden kunnen spelen, wordt het lastig om hem op te trainen tot volledig wedstrijdfit."

Afgelast

Het duel met RKC Waalwijk stond eigenlijk gepland op zaterdag drie oktober, maar werd toen afgelast nadat vier spelers van RKC Waalwijk waren besmet met het coronavirus en acht anderen in quarantaine moesten. De wedstrijd wordt morgenavond ingehaald. Het gevolg is dat PEC Zwolle nu drie wedstrijden in een week moet spelen.

Ergernis

Tot ergernis van Stegeman is de competitiewedstrijd tegen Willem II van komende zondag ook nog eens verplaatst naar zaterdag. Het was één van de vele wijzigingen in het competitieschema om de Europese deelnemers voldoende rust te gunnen en voldoende wedstrijden op zaterdagavond over te houden voor Fox Sports. "De topclubs moeten rust hebben en wij hebben nu juist een dag minder rust", bromt Stegeman. "Maar dat is het lot van de kleinere clubs in Nederland."

"Fingers crossed"

PEC Zwolle werd vorige week zelf ook geconfronteerd met het eerste coronageval binnen de selectie. Vol spanning wordt er nu gewacht op de nieuwe testuitslagen. "Fingers crossed", geeft Stegeman aan. "Vanavond om zes uur komt het appje of het belletje van onze dokter. Meestal is het goed nieuws als ze appt en slecht nieuws als ze belt. Dus ik hoop dat ze appt."

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle begint morgenmiddag om 17.30 uur en is live te volgen via Radio Oost.