Zwolle kleurrijker met gigantische muurschilderingen

Het is een echte blikvanger op bedrijventerrein de Grote Voort in Zwolle: op één van de gebouwen is een gigantische wolf afgebeeld. Op de andere zijde van het gebouw een schip. Het is de eerste muurschildering van een reeks van vijftien die Zwolle kleurrijker moet maken.

Uitspatting

"We zijn nu al kapot", zegt Joram Roukes. Hij en enkele andere kunstenaars zijn gevraagd de muurschilderingen te maken. "Dat is een behoorlijke klus, het is fysiek zwaar ook. We hopen nog vijf dagen bezig te zijn voordat 'ie af is."

Het kunstwerk is aangebracht op het gebouw van de Creatieve Coöperatie, een verzamelplek voor creatievelingen in de stad. Directeur Annemarie van der Zwan zag een samenwerking wel zitten. "De gebouwen hadden een viezige gelige kleur", legt ze uit. "Maar een creatieve plek als dit verdient beter. Het moet opvallen en een uitspatting zijn."

Streetart-route

Het is een aanzet tot meer, als het aan initiatiefneemster Lonneke van Zutphen van Trotse Muren ligt. "We hebben kunstopleidingen hier, musea en het barst van de culturele activiteiten. Maar dat is nog te weinig zichtbaar. Muurschilderingen trekken meer de aandacht." Als er vijftien schilderingen in de binnenstad komen, kan er zelfs een streetart-route worden gemaakt, denkt Van Zutphen.

Likje verf

Want steden als Berlijn blinken al jaren uit met deze kunstvorm. Nederland blijft daar nog wat bij achter. Hoewel Rotterdam en Deventer ook de smaak te pakken hebben. En daar komt Zwolle nu dus bij.

De kunstenaars zijn trouwens nog op zoek naar mooie plekken. Dus als de gevel van jouw woning of kantoorgebouw nog een likje verf nodig heeft: aanmelden kan nog.