Mega-katapult waarmee Bente (16) eerbetoon bracht aan overleden vader met pijn in het hart op Marktplaats

Vader Ivo maakte deel uit van de Groep Domheid, een theatergezelschap annex vriendengroep gespecialiseerd in het bedenken van doldwaze stunts. Een ervan: het bouwen van een trebuchet. Het is de officiële benaming van de mega-katapult, waarmee ooit kastelen werden belegerd. Dat was in een tijdperk dat het buskruit nog niet was uitgevonden.

Wereldrecord

Domheid stak talloze uurtjes en heel wat kuubs kostbaar hout in het middeleeuwse wapentuig. In 2004 werd er een wereldrecord mee geschoten: een 7,3 kilo zware bowlingbal werd 412,5 meter ver een weiland in gekatapulteerd. De stunt haalde destijds de landelijke media. 'Verslingerd aan de katapult', kopte dagblad De Telegraaf in chocoladeletters.

"Daarvoor hebben we toen nog een plakkaat gekregen van het vermaarde Guiness recordboek", vertelt Jos Reinhoudt, een van de geestelijk vaders van de slingerblijde. "Helaas is ons record daarna weer uit de boeken geschoten."

Na het recordschot verdween het gevaarte jarenlang in de opslag. Totdat de trebuchet dit jaar weer voor de dag werd gehaald en opnieuw werd opgebouwd. Bente werkte er volop aan mee. "Destijds was ik nog maar net geboren, maar deze keer kon het dus wel", aldus de Zwolse studente docent lichamelijke opvoeding.

Eerste schot als eerbetoon

Het was ook Bente die deze zomer het eerste schot loste. Als eerbetoon aan haar vader Ivo die, nadat hij twee jaar ziek was geweest, in juli dit jaar op 53-jarige leeftijd overleed.

De groep Domheid hier op archiefbeeld tijdens een van de beschietingen (Foto: )

Museumstuk

Nadat er enkele schoten mee werden gelost - veiligheidshalve met zandzakken - kreeg de trebuchet vervolgens een prominente plek bij het Centraal Museum in Utrecht. Maar de Groep Domheid kreeg recent te horen dat ze de katapult binnenkort weer op moet halen. De expositie 'De Ommuurde Stad' is namelijk van tijdelijke aard en duurt tot medio januari.

Dat is ook de reden dat hij nu op Marktplaats is gezet. "Want niemand heeft ruimte om dat ding zomaar even neer te zetten", aldus Bente.

Een staatsieportret van de vriendengroep Domheid bij de record-katapult (Foto: )

De trebuchet wordt nu te koop aangeboden, inclusief de bouwtekeningen. 'De constructie is van stevig douglas-hout, de werparm is van essenhout. De as is van staal. Alleen de punt van de werparm is wat aangetast, de rest is nog in prima conditie', luidt de wervende tekst in de advertentie.

Veilig schieten

Volgens Bente is er intussen een eerste bod: "Van 35 euro, maar dat gaat 'm echt niet worden. Het liefst zouden we zien dat-ie wordt gekocht door een echte liefhebber. Bijvoorbeeld bij een kasteel of een middeleeuws festival. Wie 'm alleen voor het hout wil kopen, zal dieper in de buidel moeten tasten. Het mooist zou het zijn, als-ie in de toekomst ook wordt gebruikt. En we zijn bereid de nieuwe eigenaar te leren hoe het ding moet worden opgebouwd en hoe je er veilig mee kunt schieten."