Grolsch en Lidl begraven strijdbijl in bierenruzie

Het Haagse gerechtshof hoeft geen uitspraak meer te doen in het conflict dat Grolsch en Lidl hebben over Lidl's biertje 'Kordaat'. De twee bedrijven hebben namelijk de strijdbijl begraven, laat Grolsch weten.

De Enschedese bierbrouwer sleepte Lidl voor de rechter vanwege haar biertje 'Kordaat'. Dat zou volgens Grolsch teveel lijken op haar biermerk 'Kornuit'. De bierbrouwer eiste daarom dat Lidl de naam 'Kordaat' niet meer mag gebruiken.

In eerste instantie verloor Grolsch een kort geding tegen Lidl. De rechter oordeelde vorig jaar dat er genoeg verschil zat tussen de twee pilsmerken. De namen lijken weliswaar op elkaar: ze beginnen allebei met 'kor' en eindigen op 't', maar de letters in de klemtoon bij Kornuit en Kordaat zijn wel anders. Daarnaast zijn er qua vormgeving genoeg verschillen tussen de twee biertjes, zo luidde het oordeel.

In beroep

Grolsch ging in beroep tegen de uitspraak. In juli van dit jaar werd eerst uitstel gevraagd, omdat de uitspraak nog niet klaar was. In september werd de zaak opnieuw uitgesteld, omdat de partijen nog één poging deden er samen uit te komen.

En dat is gelukt. De Enschedese bierbrouwer wil er overigens weinig over loslaten: "Er was inderdaad een geschil tussen Grolsch en Lidl over de biermerken Kornuit van Grolsch en Kordaat van Lidl. Partijen hebben de strijdbijl begraven. We doen hier verder geen mededelingen over.”