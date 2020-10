Slimme camera's gaan provincie helpen bij het tellen van wild

Goed inzicht in het aantal wilde dieren is belangrijk om het leefgebied van een bepaalde soort te beschermen, of om schade te voorkomen. De onderzoekers gaan daarom onder andere drones met warmtecamera’s gebruiken en die gegevens vergelijken met de data van slimme cameravallen op de grond.

Cameravallen worden nu ook al ingezet, maar het probleem is dat die camera's alles fotograferen, zelfs mensen. "Dit zorgt ervoor dat je veel data hebt waar je in eerste instantie niet direct iets mee kan”, zegt Dr. Panagiotis Nyktas, een van de onderzoekers. "Daarom willen we meer data gaan verzamelen door slimme cameravallen te plaatsen die zelf kunnen herkennen of ze een wild zwijn of een ander dier hebben gefotografeerd."



Wilde zwijnen

De pilot start met het tellen van wilde zwijnen in het gebied Engbertsdijkvenen. “Wilde zwijnen kunnen zich erg goed verstoppen en zijn voornamelijk ’s nachts actief, waardoor het een interessante soort is om een pilot mee uit te voeren”, zegt de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.



Meedoen

Naast apparatuur kunnen ook omwonenden van de natuurgebieden hun steentje bijdragen aan de telling. Programmamanager Maya van den Berg van DesignLab gaat zorgen voor het in kaart brengen van de waarnemingen van bewoners en andere lokale stakeholders. “Als je een wild zwijn tegenkomt, kun je dat direct melden op waarneming.nl. Op die manier kunnen ook omwonenden deelnemen aan het project.”



Uitbreiden

De pilot van de UT en de provincie wordt gestart in het gebied Engbertsdijkvenen en als het slaagt kan het ingezet worden in de rest van de provincie of zelfs landelijk.