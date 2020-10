Opnieuw minder tienermoeders in Overijssel

Het aantal tienermoeders in Overijssel is afgelopen jaar opnieuw gedaald. Op 1 januari 2020 waren er 98 meisjes van 19 of jonger met een kind in onze provincie. Tien jaar geleden waren dat er 230.

Daarmee loopt Overijssel in lijn met de landelijke trend, in alle provincies nam het aantal tienermoeders af. De daling is, volgens Kenniscentrum Rutgers, het gevolg van de goede toegang tot anticonceptie en de "lange traditie van seksuele voorlichting". Dat meldt NOS.

De afgelopen vijf jaar daalt het aantal tienermoeders al in onze provincie. De grootste daling was er afgelopen jaar in Noord-Brabant. Het aantal tienermoeders daalde daar vorig jaar met bijna 18 procent. In onze provincie met ruimt acht procent.

Gemeente

In de meeste Overijsselse gemeenten is het aantal tienmoeders lichtelijk gedaald of gelijk gebleven. In sommige gemeenten, zoals Kampen, Hof van Twente en Staphorst, is het aantal meisjes onder de 19 met een kind licht gestegen.