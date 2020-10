Failliete kantoorkoning Ger Visser opnieuw veroordeeld voor valsheid in geschrifte

De rechtbank in Den Bosch maakte vanmiddag korte metten met het 'slachtofferschap' van Ger Visser; hij heeft de 'bewijzen' zelf gefabriceerd, aldus de rechtbank. De rol van vrouw en kinderen was klein; ze krijgen daarom een lager straf.

De rechtbank in Den Bosch trapte er niet in: Ger Visser is niet het slachtoffer van een 'complot' dat volgens hemzelf maar één doel had; het afnemen van zijn 'goedlopende' Eurocommerce en hemzelf persoonlijk failliet laten gaan. De tientallen stukken die dat zouden bewijzen zijn overduidelijk vals volgens de rechtbank. Visser had de stukken 'doorgegeven' aan veel instanties, hij wacht nog op het hoger beroep in z'n eerdere veroordeling voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Ger Visser legde schuld bij Dik Wessels

De valse stukken bevatten onder meer 'gespreksverslagen' van de intussen overleden bouwtycoon Dik Wessels uit Rijssen en een topman van de Rabobank. In het 'complot' zaten ook nog curatoren, rechters en een officier van justitie en andere topmensen uit de bankwereld. Ze zouden er gezamenlijk op uit zijn geweest om Ger Visser te 'ruineren'. Visser stuurde deze stukken naar allerlei instanties, zelfs de Minister van Justitie.

Door valse stukken woont failliete Visser nog in z'n villa

Andere valse stukken voorzagen in het gebruik van het woonhuis en het naastgelegen weiland; opgemaakt voor het faillissement. Door deze stukken kunnen de curatoren tot nu toe nog steeds het huis en weiland niet verkopen, ondanks het persoonlijke faillissement van Visser.

Visser blijft zich als 'slachtoffer' zien

De rechtbank in Den Bosch maakte dus korte metten met de 'bewijsstukken' die Visser - volgens eigen zeggen - op een avond in z'n brievenbus vond toen hij z'n hond ging uitlaten. En deze stukken waren allemaal bedoeld om z'n hoger beroep in z'n oorspronkelijke rechtszaak op een 'geraffineerde en lasterlijke wijze' te beïnvloeden. Visser blijft, volgens de rechtbank, 'hardnekkig beweren dat er een complot tegen hem bestaat en blijft zich profileren als slachtoffer daarvan.' Hij krijgt drie jaar celstraf opgelegd.

Tik op de vingers voor OM

De rechtbank was niet te spreken over het persbericht dat het het Openbaar Ministerie eerder verstuurde. Daarin werd niet alleen de strafeis tegen Visser bekendgemaakt, maar gelijktijdig ook de vrouw en kinderen van hem met 'harde bewoordingen over een kam geschoren' met Visser. Volgens de rechtbank was hun rol beduidend kleiner; ze hebben alleen een paar handtekeningen op documenten gezet waarvan ze konden weten dat ze vals waren. Het lijkt alsof de rechtbank daarmee ook de vrouw en kinderen van Visser een beetje als 'slachtoffer' ziet van de dwingende 'pater familias'. Hoewel de eisen hoog waren; 1 tot 2 jaar, wordt hen alle drie 100 uur taakstraf opgelegd.