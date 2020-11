Carrie ten Napel ambassadrice Hart voor Tanzania: 'Ontroerend project'

Carrie ten Napel maakte in 2008 samen met Maaike Heethaar de serie 'Because I'm a Girl' voor RTV Oost in Senegal, om aandacht te vragen voor meiden in derde wereldlanden. "Dat heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij ons. Toen Maaike (ook betrokken bij Hart voor Tanzania, red.) mij belde met de vraag of ik met initiatiefnemer Salah Saïd om de tafel wilde, was de keus snel gemaakt."

'Geen hartkliniek voor 15 miljoen mensen'

Een gesprek met Saïd, gepensioneerd cardioloog, volgde snel. "Met de passie waarmee hij dit project aanvliegt wist hij mij snel over te halen. Weet je, toen ik in Senegal verbleef zie je echt hoe het er aan toe gaat in Afrika. Je leest en hoort natuurlijk veel, maar als je het met eigen ogen ziet maakt het pas echt indruk."

De hulp van de Overijsselse werkgroep is hard nodig in Tanzania, weet ook Ten Napel. "Voor een gebied met vijftien miljoen inwoners is er gewoon geen hart-en vaatkliniek beschikbaar. Als er iemand geboren wordt met een hartaandoening, dan komt hij of zij te overlijden. En dan moet je bedenken dat wij op zeventien miljoen mensen duizend ziekenhuizen met 1.800 cardiologen hebben."

'Heel erg blij met Carrie ten Napel'

Initiatiefnemer Saïd is dolblij met Carrie ten Napel als ambassadrice. "Wij zijn heel erkentelijk voor haar rol als ambassadrice. We hopen dat we met haar heel veel mensen kunnen bewegen om mee te helpen door bijvoorbeeld spullen of geld te doneren."

Het project heeft door het coronavirus wel een flinke vertraging opgelopen. Afgelopen voorjaar zou er al een team van medische en technische specialisten naar Tanzania vliegen om daar de lokale medewerkers op te leiden, maar dat kon niet doorgaan. "Toen hebben we het uitgesteld naar dit najaar, maar dat zit er ook niet in. We hopen in het voorjaar van 2021 daadwerkelijk weer met een team naar Moshi te reizen, om de bevolking daar te helpen."

Twentse Tanzaniaans kookboek

Doordat het project noodgedwongen voor een deel (er vertrokken nog wel containers met spullen) stil lag, werden er alternatieven bedacht. "We hebben een kookboek laten maken, met Tanzaniaanse gerechten door Twentse topkoks", vervolgt Saïd. "In het boek staan ook prachtige verhalen over ons project in Afrika, gecombineerd met foto's uit Tanzania en Senegal."

Door het boek te verkopen hoopt Saïd nieuwe mensen enthousiast te krijgen om mee te helpen. "We kunnen elke bijdrage goed gebruiken. Hopelijk kunnen we op korte termijn het boek presenteren."

Hart voor Tanzania is een project waarbij een groep Overijsselse vrijwilligers een hart- en vaatkliniek bouwt in Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. Naast fysieke hulp ter plekke, worden er ook meerdere containers met ziekenhuisapparatuur, schoolspullen en zelfs een ambulance naar Tanzania gestuurd.

Hart voor Tanzania

Wil je weten wat de Overijsselse werkgroep al gedaan heeft in Tanzania? RTV Oost volgde de werkgroep in november vorig jaar, tijdens hun missie in Moshi.