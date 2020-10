Failliet zorghotel Imminkhoeve in Lemele maakt doorstart

Zorg- en Leefstijlhotel Imminkhoeve in Lemele, al ruim 48 jaar bekend als vakantieoord voor zorgbehoevenden, maakt een doorstart. Het zorghotel is overgenomen door Ledeboer Investments B.V. nadat Stichting Imminkhoeve in september faillissement aanvroeg.

De stichting ontving jaarlijks honderden gasten met een beperking, maar vanwege de coronamaatregelen was het dit jaar niet mogelijk om de kwetsbare doelgroep te laten genieten van een vakantie. De gevolgen hiervan bleken voor Imminkhoeve desastreus: begin september vroeg de stichting haar faillissement aan.

Maar in Ledeboer Investments is een koper gevonden voor de Imminkhoeve. Het hotel kan per direct 140 zorgbehoevenden onderdak bieden. Verder is er door de nieuwe eigenaar ook de mogelijkheid om tijdelijke opvang, revalidatiezorg en woon-zorg voor ouderen op die locatie over te nemen. Ook mogen de medewerkers en vrijwilligers, die na het faillissement in onzekerheid leefden, weer aan het werk.

Tevreden

Curator Te Woerd is tevreden met de uitkomst van zijn inspanningen om het zorghotel voort te zetten. “Met de nieuwe eigenaar ontstaat een mogelijkheid om de locatie Lemele weer volop te benutten en haar maatschappelijke functie in de regio te bewaren. Naast de mogelijkheden die door de nieuwe eigenaar worden geboden, geeft het voor de vrijwilligers en medewerkers kansen om hun activiteiten in de doorstart voort te zetten.”