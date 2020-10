Half jaar celstraf geëist voor Enschedese documentairemaker die spullen stal op het politiebureau

De documentairemaker zou onder meer een groot aantal kogelwerende platen voor in vesten uit de kleedkamer van het bureau hebben gestolen. Als gevolg daarvan moeten meerdere agenten zonder voldoende beveiliging hun werk doen.

Viervoudige moord en vuurwerkdode

De man benaderde begin 2018 de politie in Enschede met het voorstel voor een documentaire die het reilen en zeilen van de politiemensen in beeld moest brengen. Na overleg en een veiligheidscheck kreeg de man groen licht.

Uiteindelijk liep de Enschedeër zo'n anderhalf jaar mee. Hij kreeg een toegangspas voor het bureau en draaide dag- en nachtdiensten mee. De man vergezelde de ME bij inzet en was uiteindelijk ook een van de eersten die een kijkje nam in de growshop waar vier mensen werden vermoord. Ook was hij erbij toen er een vuurwerkdode viel in de Gerststraat.

'PTSS'

De impact van alles wat hij meemaakte in combinatie met het grote aantal uren dat hij draaide, maakte dat het bij hem geestelijk misging. "Ik heb nog steeds nachtmerries van die viervoudige moordzaak" zei de man tegen de rechters in Almelo. Inmiddels is vastgesteld dat hij PTSS heeft.

In de verwarde gemoedstoestand kreeg hij het idee om aan te tonen 'dat er iets grondig mis was' op het bureau in Enschede, vertelde de 32-jarige. En zo haalde hij de ballistische platen uit de vesten en deed ze in de kofferbak van een auto.

Computerkastjes

Het was ook door die diefstal dat de man tegen de lamp liep. Bij hem thuis werden ook nog andere kogelwerende vesten gevonden, maar ook attributen voor portofoons, beveiligde USB-sticks en computerkastjes voor interne communicatie. Die spullen was hij "vergeten terug te brengen", aldus de man.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.