Onafhankelijk onderzoek naar jarenlange nasleep van opmerkelijke aanhouding in Enschede

De politieleiding van Oost-Nederland en Amsterdam hebben een onafhankelijke externe commissie ingesteld die de nasleep van een arrestatie in het politiebureau van Enschede gaat onderzoeken. In 2016 werd daar een man aangehouden, die later een agent uit Amsterdam bleek te zijn. De Amsterdamse agent deed vervolgens aangifte tegen de Enschedese collega die hem had aangehouden..

De nasleep van de arrestatie duurt nu al vier jaar en kreeg vandaag een nieuw hoofdstuk omdat de rechtbank in Zwolle bepaalde dat de Enschedese agent geen strafbare feiten heeft gepleegd bij de arrestatie in 2016.

Racisme en etnisch profileren

De Amsterdamse agent die destijds werd aangehouden beschuldigde zijn Enschedese collega onder meer van racisme. Het geweld dat bij de aanhouding was gebruikt was volgens de Amsterdamse agent niet proportioneel.

Volgens de rechtbank in Zwolle heeft de inspecteur niets strafbaars gedaan. Op 27 mei 2016 was de Amsterdamse agent, op dat moment niet in functie, met zijn broer en vader op het bureau in Enschede om aangifte te doen van oplichting. De baliemedewerkers gaven aan dat ze aangifte moesten doen via internet maar de agent drong aan.

De Enschedese agent was op dat moment officier van dienst en kreeg naar eigen zeggen te horen dat de collega's achter de balie zich geïntimideerd voelden en hielden de man aan.

Wel strafbaar

Het Openbaar Ministerie oordeelde in een eerder stadium echter dat er wél sprake was van strafbaar handelen door de Enschedese agent. Het OM wilde afzien van vervolging als de Enschedese agent zou worden berispt. Toen dat gebeurde, startte de Enschedese agent een Artikel 12-procedure waardoor het OM wel tot vervolging over moest gaan.

Het resultaat was dat man vandaag werd vrijgesproken

"De gebeurtenis op het bureau in Enschede tussen twee collega’s en het langslepend proces is voor alle partijen ingrijpend en pijnlijk geweest", melden de korpsleidingen van de politie Oost-Nederland en Amsterdam in een gezamenlijk statement. "In de eerste plaats voor beide collega’s en hun familie, maar ook voor hun direct betrokken collega’s. Deze zaak kent zodoende louter verliezers en we betreuren zeer hoe dit alles gelopen."

Veel te leren

Volgens de korpsleiding van de twee politiedistricten valt voor alle betrokkenen in deze zaak vooral veel te leren. "Als werkgever willen we evalueren hoe we hebben gehandeld en lessen leren voor de toekomst. Daarom hebben in maart jongstleden de politiechef van Amsterdam en de politiechef van Oost-Nederland samen besloten tot het instellen van een onafhankelijke externe onderzoekscommissie."

Die commissie staat onder leiding van Magda Berndsen. Zij moet met haar commissie een objectief en compleet beeld te schetsen inclusief conclusies wat betreft de gebeurtenissen die volgden op de aanhouding van de Amsterdamse collega.

Aanbevelingen voor de toekomst

Daarnaast moet ze de politieleiding aanbevelingen doen voor de toekomst. Verwacht wordt dat deze uitkomsten van het externe onderzoek voor het einde van het jaar bekend zijn.

Magda Berndsen heeft een lange staat van dienst. Ze is burgemeester geweest van Beverwijk, onderdeel van de commissie Deetman, en korpschef van zowel de politie Gooi- en Vechtstreek als Friesland. Van 2010 tot en met 2015 zat zij voor D66 in de Tweede Kamer.