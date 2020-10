'Topman Sanderink verdient meer respect in Oost Nederland'

De almaar doorgaande perspublicaties over de rechtszaken met z'n ex en de inval van de FIOD zitten topondernemer Gerard Sanderink danig dwars. Zijn Raad van Commissarissen riep tijdens de aandeelhoudersvergadering vandaag op om Sanderink meer respect te geven in Oost-Nederland.

"Als je er al meer van weet, en dat weten wij, en je ziet af en toe hoe de pers te keer gaat dan schaam je je ook dat de pers dit kan, dit doet en dit wil." Aan het woord voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud Herman Spenkelink. Hij reageert op een vraag over de negatieve berichtgeving over Gerard Sanderink, de 71-jarige topman van Oranjewoud. Sinds 3 april vorig jaar is Sanderink in een ongekend juridisch gevecht met zijn ex, Brigitte van Egten, die hij verwijt van hem te hebben gestolen. De zaak is extra interessant voor de media, omdat de media er vanuit gaan dat de ruzie wordt aangestuurd door zijn nieuw vriendin, de illustere 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek.

Oranjewoud maakte klein verlies op miljardenomzet

De aandeelhoudersvergadering gaat over Oranjewoud, het beursgenoteerde bedrijf waaronder bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea vallen. Er werken wereldwijd zo'n tienduizend mensen en op een omzet van zo'n 2,4 miljard euro maakte het vorig jaar voor het eerst in jaren een (bescheiden) verlies van bijna 4 miljoen euro. Overigens is 98,96 procent van de aandelen in handen van Sanderink, die desgewenst laat weten 'nog geen besluit' te hebben genomen op vraag waarom hij zijn bedrijf niet van de beurs haalt, hij heeft het immers toch al de facto in handen.

'De media weten niet wat er werkelijk speelt'

Volgens Spenkelink weten de media dus onvoldoende over wat er werkelijk speelt. Daarnaast vraag hij om respect voor Sanderink. "Ze zouden zich ook eens af kunnen vragen wat deze man in Oost-Nederland neer heeft gezet met al z'n bedrijven: vijftienduizend mensen aan het werk. En hoe hij dan neer wordt gezet alsof er niets meer van deugt, dan zeg ik 'dit kan niet waar zijn'. Het is niet leuk voor de heer Sanderink, maar ook niet leuk voor het bedrijf, want je wilt werken bij een bedrijf waar het goed en mooi en aardig is."

Vooral Centric lijdt onder 'negatieve berichtgeving'

Overigens heeft de ruzie, en de 'aanwezigheid' van zijn nieuwe vriendin, verreweg de meeste gevolgen bij zijn IT-bedrijf Centric. Daar is het afgelopen jaar de volledige top al dan niet onder dwang opgestapt. En daarvan is ook duidelijk dat er al opdrachtgevers zijn die afscheid hebben genomen van Centric als gevolg van het rumoer rondom Sanderink.

Uitspraak FIOD als zwaard van Damocles

Desgevraagd kwam het weer aan de orde op de aandeelhoudersvergadering van Oranjewoud; de inval van de FIOD op 15 februari 2019. De uitkomst van het onderzoek hangt nog als een zwaard van Damocles boven de onderneming en met afgemeten woorden licht Gerard Sanderink het toe: "Enerzijds ben je als persoon verdachte, anderzijds is het moeilijk om allerlei zaken voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld een 'verklaring omtrent gedrag', maar ook bankgaranties verkrijgen levert soms problemen op. Het is ook bizar, je krijgt geen feedback van de kant van de overheid."

Verdenking; omkoping in Saoedi Arabië

De FIOD-inval is gedaan op basis van verdenking van omkoping en betalen van steekpenningen bij het verkrijgen van een grote opdracht in Saoedi Arabië. Daar is Strukton bezig met de bouw van meerdere metrolijnen in de hoofdstad Riyad, een opdracht met een waarde van een miljard euro. Volgens het Financieel Dagblad zou Strukton daarvoor in Saoedi Arabië een boete van omgerekend 25 miljoen euro hebben gehad.

Opnieuw eigen onderzoek binnen Strukton

Intussen is ook Strukton zelf bezig met een soort tegenonderzoek. Sanderink daarover: "Inmiddels zijn wij aan onze kant bezig met een forensisch onderzoek, om na te trekken wat zich precies heeft afgespeeld, het wordt midden volgende maand afgerond. Ik hoop dat we met twee of drie maanden een definitief standpunt krijgen van het OM, ik hoop dat misschien nog voor het eind het jaar de zaak gesettled te hebben en verlost te worden van het stempel dat de FIOD is binnengevallen".