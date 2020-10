Ondernemers Genemuiden hebben eigen coronateststraat: "Goedkoper dan dicht zijn"

Bedrijven die lid zijn van de Ondernemerskring Genemuiden kunnen sinds maandag van de teststraat aan de Sasdijk gebruik maken. Op maandag en dinsdag werden er al honderdzestig tests afgenomen. "Dat is niet gratis, maar het kost altijd nog minder dan wanneer een werknemer via de GGD getest moet worden en dagen thuiszit en een afdeling op slot gaat."



De teststraat blijft volgens Selles net zolang staan als de crisis duurt. Over twee weken is er een evaluatie. Dan kan er op- of afgeschaald worden.



Elke week testen

Het kan volgens hem zijn dat ook andere ondernemerskringen uit Zwartewaterland zich aansluiten, omdat het allemaal zo efficiënt gaat. "Er zijn ondernemers die hun mensen elke week willen laten testen."



Om de teststraat te realiseren, ging de OK Genemuiden een samenwerking aan met een professioneel bedrijf dat Nederlands gecertificeerde testen en het systeem van registeren van de testuitslagen levert.



Trots

De dertig medewerkers die nodig zijn om de tests af te nemen, zijn BIG-geregistreerde zorgmedewerkers uit Genemuiden. OK regelde het allemaal zelf. "We willen het initiatief in eigen hand houden", zegt Selles. Hij zegt door ondernemers vanuit heel Nederland benaderd te worden, die vragen hoe ze dat doen in Genemuiden.

De betrokkenheid en meelevendheid zijn volgens Selles groot in het stadje. Dit merkt de OK aan de vele mensen die zich hebben aangemeld om de testen uit te voeren. Hij is trots dat de ondernemers zo snel actie hebben ondernomen om de bedrijvigheid in het stadje aan het Zwarte Water zo goed mogelijk te steunen. “De dank is groot voor al deze mensen die met een hart voor de zorg hun bereidwilligheid tonen aan onze stad", zegt Selles.