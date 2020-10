Zeventig miljoen euro voor vervangen Zwartewaterbrug bij Hasselt

De Zwartewaterbrug bij Hasselt wordt vervangen. De provincie wil daarvoor zeventig miljoen euro uittrekken. Alle onderdelen van de brug, die in 1972 werd opengesteld, lopen volgens de provincie tegen het einde van de levensduur. Ook de William Thomsonbrug (N760) in Kamperzeedijk en de Beukerssluis in Wanneperveen worden aangepakt.

Hoe de Zwartewaterbrug vervangen moet worden, is nog onduidelijk. Volgens de provincie zijn er verschillende opties mogelijk, op zowel korte als lange termijn. De brug is volgens de provincie hoe dan ook hard aan vervanging toe. 'Er is een pakket aan maatregelen nodig om de brug zijn functie te laten behouden en om te voorkomen dat er beperkingen komen in het gebruik', staat in het voorstel.

Investeringen naar voren halen

Het bedrag van zeventig miljoen euro komt uit een 'potje' met investeringen die de provincie Overijssel vanwege de coronacrisis naar voren wil halen. "Nu veel bedrijven hun investeringen vanwege de crisis stopzetten, moeten we als overheid juist blijven investeren", zei gedeputeerde Eddy van Hijum vanochtend.

Het investeringsvoorstel in de Overijsselse infrastructuur wordt vandaag besproken in de provincie. Naast de Zwartewaterbrug, wil 'Zwolle' ook de portemonnee trekken voor werkzaamheden aan de William Thomsonbrug bij Kamperzeedijk (kosten: 600.000 euro) en de Beukerssluis bij Wanneperveen (2,6 miljoen euro).

Ook het schrappen van honderden lantaarnpalen en het verduurzamen van bestaande straatverlichting in Overijssel, maakt onderdeel uit het van het investeringsvoorstel.

Opheldering

John Smits, VVD-raadslid in Zwartewaterland, heeft het college in zijn gemeente vragen gesteld over het vervangen van de Zwartewaterbrug. Smits wil weten hoe het verkeer door kan blijven stromen als de brug wordt vervangen. Ook vraagt het raadslid zich af hoe het bouwwerk wordt aangepakt; hij wijst erop dat de brug jaren geleden nog gerenoveerd is.