Melissa (23) gaat kaal door het leven: 'Tuurlijk heb ik jankend voor de spiegel gestaan'

"Het is een stukje vrouwelijkheid dat je verliest, dus je mag je er wel rot en verdrietig onder voelen. Maar je moet het accepteren, want je haar komt waarschijnlijk niet meer terug. Dus dan kan je er elke dag om huilen of denken; het interesseert me niet wat andere mensen ervan denken!"

Melissa besloot om kaal naar buiten te gaan. "De eerste keer was op het strand, daar kende ik niemand dus dat ging best makkelijk, ook al vond ik het heel spannend. Daarna bij een springkussen, want zo'n haarwerk valt dan heel makkelijk af. Vanaf toen ging het heel makkelijk." Melissa wil voortaan zelf de keuze hebben wanneer ze haar haarwerk draagt en wanneer niet: "Met 35 graden is zo'n ding echt geen pretje hoor."

Een man die kaal is wordt heel gewoon gevonden, maar als vrouw word je aangekeken Melissa Hendrikse

Toch voelt Melissa zich wel bekeken: "Ik hebt het idee dat iedereen op straat naar mij kijkt. Eigenlijk gek want een man die kaal is wordt heel gewoon gevonden." Vanaf haar tiende heeft Melissa last van Alopecia areata, zoals het volledig heet, waardoor haar lichaam het haar als afval ziet en de haarzakjes aanvalt. Het haar laat daardoor los. Bij iedereen kan dat proces anders verlopen, sommige mensen hebben helemaal geen haar, maar Melissa heeft alleen op haar hoofd haaruitval.

Taboe doorbreken

Onder de naam @melissa_anne_hendrikse is Melissa een Instagrampagina begonnen om het taboe te doorbreken en om lotgenoten informatie te geven. Dat kan zijn over hoe het is om kaal rond te lopen, maar ook over wat een goed haarstuk is. "Mijn haarwerk komt van Hairflow in Twello, de eerste keer dat ik daar was dacht ik; wat doe ik hier, ik wil hier helemaal niet zijn. Maar nu word ik het gezicht van deze zaak."

Melissa Hendrikse met haarstuk (Foto: RTV Oost)

Danique van der Leest maakt de haarwerken: "Ik heb zelf ook Alopecia en weet hoe belangrijk een goed haarstuk is. Als ik mijn haarwerk op heb dan voel ik me pas mezelf." Danique wilde Melissa graag als model: "Melissa kwam bij ons in de salon en zij heeft gewoon het lef om voor haar aandoening uit te komen, daarnaast spreekt zij een jonge doelgroep aan."