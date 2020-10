Teleurgestelde Almelose zaalvoetballers doen oproep: "Houd je aan de maatregelen"

Ze vragen aandacht voor hun situatie, verduidelijkt de voorzitter, maar het gaat verder dan dat: "De hele samenleving lijdt onder corona. Als je hoort van mensen die doodziek op een IC belanden of zelfs overlijden, dan verbleekt ons leed natuurlijk."



Na de winterstop

Toch nam de zaalvoetbalvereniging dus een oproep op. Omdat ze ook een steentje bij willen dragen aan een snelle terugkeer naar het 'oude normaal'. Voor al die zieke mensen, voor hun sponsoren, voor iedereen eigenlijk. En dan pas, in de laatste plaats, voor zichzelf: "Ik verwacht eigenlijk voor de winterstop niet weer te kunnen voetballen. Dus dat is ondergeschikt in dit verhaal."



Alhoewel, helemaal ondergeschikt? Almelo FC hoopt wel degelijk dat de oproep ook voor henzelf vruchten afwerpt. "We waren net weer lekker bezig met voetballen, ons eerste team leek op weg naar de Eerste Divisie. Maar wel in aangepaste vorm, dus zonder kleedkamers, douches en een biertje na die tijd. Als we straks weer verder gaan zou het mooi zijn als we het totale pakket weer terug hebben. Dus ook met die derde helft erbij."

Massale bijval

De video zelf was snel geregeld, vertelt Mahangoe. "Ik heb alle aanvoerders persoonlijk gebeld en ze wilden bijna allemaal meteen meewerken. En we merken, zowel binnen de club als erbuiten, dat mensen zich er massaal achter scharen."

Van eventuele anti-coronasentimenten, zoals bijvoorbeeld het Vechtdal College die eerder deze week voor de kiezen kreeg, merkte hij eigenlijk weinig. "Iedereen schaart zich er meteen achter. Dat was ook het doel, zoveel mogelijk mensen op een positieve manier bereiken. Ben blij dat dat gelukt is. Nu hopelijk snel weer de zaal in."