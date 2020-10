Voorzitter Snijders van Veiligheidsregio IJsselland sluit verdere lockdown niet uit

"We hebben wel iets te doen en dat is het virus onder controle krijgen. "Ik constateer dat we met z'n allen dat virus niet onder controle hebben. Als we zo doorgaan, komt een verdere lockdown wel in beeld." Dat zei de Zwolse burgemeester Peter Snijders vanmiddag na het wekelijkse overleg van de elf burgemeesters in de Veiligheidsregio IJsselland.

"We constateren ook in de regio IJsselland dat het aantal besmettingen fors oploopt", gaf Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, aan na het overleg met zijn collega burgemeesters. "Het is wel zorgelijk, we zijn nog niet in control."

Snijders riep iedereen nog maar eens op zich aan de coronamaatregelen te houden.

Die oproep is nodig als je kijkt naar het aantal besmettingen maar tegelijkertijd is het ook wel lastig omdat ook de burgemeester ziet dat veel mensen zich echt wel aan de regels houden. "Dat is best lastig, we hebben het daar vanmiddag ook met de elf burgemeesters over gehad. We zien dat veel mensen zich aan de regels houden, maar toch is het nog niet genoeg en dat is een enorm dilemma. Niet alleen voor IJsselland maar voor heel Nederland."

Natuurlijk riep de burgemeester ook de mensen op zich te laten testen als ze zich ziek voelen. "Dat testen kan nu sneller, dat is een positieve ontwikkeling. Maar we hebben nog een lange weg te gaan."