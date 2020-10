Directeur GGD IJsselland: "Het is te laat om te zien in welke sectoren vooral besmettingen plaatsvinden"

In de regio IJsselland zijn in de afgelopen week 1099 mensen positief getest op corona. Vorige week waren dat er nog ruim 270. Deze enorme toename maakt dat het zicht op de bron van de besmettingen uit beeld raakt.

"Als je de bron niet kent is het ook heel erg moeilijk om gericht te zien waar besmettingen plaatsvinden", zegt directeur Rianne van den Berg van GGD IJsselland.

Bron- en contactonderzoek

Van den Berg geeft aan dat de situatie er niet beter op wordt. "Landelijk kunnen we maximaal iets meer dan tweeduizend bron- en contactonderzoeken per dag doen. Met het aantal besmettingen op dit moment zitten we vele, vele malen hoger en dat betekent dat we in heel veel situaties niet meer weten wat de bron is van de besmettingen. Als je de bron niet kent is het ook heel moeilijk om gericht te zien waar die besmetting vandaan komt. Dat is nu het grote probleem."

Van den Berg maakt deel uit van het overleg in de Veiligheidsregio IJsselland. Ze is dagelijks met corona bezig en doet er alles aan om het virus onder controle te houden. Inmiddels lijkt controle een onhaalbaar ideaal.

Directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland (Foto: RTV Oost)

'Transparant zijn'

"Zodra je weet waar de bron zit, moet je daar heel transparant in zijn. Ik denk dat mensen een extra urgentiegevoel hebben om het risico op besmetting te verminderen, als ze heel concreet kunnen zien waar die besmettingen zitten."

De GGD-directeur maakt zich zorgen over de forse toename. Ook omdat tot nu toe niet is te merken dat de recente landelijke maatregelen effect hebben.

"Ik houd er rekening mee dat we geen afbuigende trend hebben in de komende weken. Dat er nog zwaardere maatregelen moeten volgen. Maar ook voor mij is dat onvoorspelbaar en dus kunnen we alleen maar afwachten."