Haaksbergse journalist duikt in boek in jaren 50 en 60 als peuter, puber en provo

Telefoneren en televisie kijken bij de buren. Soep, aardappelen, vlees, groenten en vla, maar dan wel uit één bord. De kar met rammelende flessen waarmee de melkboer op pad ging. Het was de soberheid, maar ook de charme van wederopbouwend Nederland. "Het was ook het tijdperk waarin we afscheid namen van kolenbrander en mattenklopper en dat de normen en waarden in rap tempo veranderden."

Bewaarde spulletjes

Dolf Ruesink (67) uit Haaksbergen reconstrueert in zijn boek 'Bewaar de herinnering', dat morgen verschijnt, de jaren vijftig en zestig. En vooral ook, hoe hij die decennia beleefde als peuter, puber en provo. "Dat doe ik aan de hand van spullen die ik bewaard heb uit die tijd. Schoolrapporten, een spaarbankboekje, zelfs de spiekbriefjes uit mijn middelbare schooltijd."

Dolf Ruesink met een ouderwetse typemachine. Het apparaat waarop hij zijn eerste verhalen als journalist tikte. (Foto: Dolf Ruesink)

Hij noemt de verhalen een feest der herkenning. Goed voor een lach en een traan. Hoe zijn vader zelf speelgoed maakte omdat er in het arbeidersgezin simpelweg geen geld voor was.

Verzuiling

Hij staat stil bij de vijftiger jaren. "De verzuiling die we indertijd hadden. Dat je als katholiek thuis de KRO-gids had en lid was van een katholieke vakbond." En daarna de kanteling in de zestiger jaren. "De opkomst van de beatmuziek, de vrijheid, de protestbewegingen."

Hij zegt het belangrijk te vinden. "Ik wil die tijd heus niet romantiseren of idealiseren. Maar het is wel belangrijk te weten onder welke omstandigheden Nederland destijds leefde en hoe onze maatschappij is gevormd zoals die nu is."

Nostalgische foto's

In het boek staan zo'n honderd nostalgische zwart-wit foto's. Voornamelijk uit Ruesinks eigen archief. "Maar ook heb ik foto's van anderen gekregen. Ik ben overigens opgegroeid in Winterswijk. De Achterhoek dus. Maar de situatie is wel sterk vergelijkbaar met de rest van Overijssel."

De broertjes Ruesink met hun favoriete tijdverdrijf: spelletjes (Foto: Dolf Ruesink)

Het boek lijkt in de eerste instantie vooral geschikt voor de generaties die deze jaren hebben meegemaakt. "Wie het leest voelt zich weer jong", aldus Ruesink. Al kan het volgens de Haaksbergenaar ook interessant zijn voor de huidige generatie. "Het is altijd interessant om te lezen onder welke omstandigheden je voorouders opgroeiden."

Parallel met corona

Ook ziet hij een opmerkelijke parallel met het huidige coronatijdperk. "We gaan waarschijnlijk een winter tegemoet waarin we vanwege corona veel tijd binnenshuis doorbrengen. Zonder dat we overigens echt de beperkingen hebben van vroeger. Maar ik moet dan wel terugdenken aan de winters van toen. Dat ik dan met één stukje speelgoed van Sinterklaas of één cadeautje voor mijn verjaardag enorm blij kon zijn. Je leerde om met weinig toch heel tevreden te zijn."

Door corona wordt het boek morgen in alle stilte op de markt gebracht. Corona maakt lezingen en presentaties immers onmogelijk. "Maar ik hoop volgend jaar alsnog met het boek op pad te gaan. En dan samen met publiek samen weer die vijftiger en zestiger jaren te beleven."