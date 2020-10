Revalidatiearts over coronapatiënten met langdurige restklachten: "Niet iedereen geneest 100 procent"

Hij ziet ze wekelijks op zijn spreekuur. Patiënten die corona hebben gehad en weken of zelfs maanden daarna nog klachten hebben. Revalidatiearts Fred de Jong, werkzaam bij het Deventer Ziekenhuis. "Dit is een redelijk nieuw fenomeen met een enorme impact op het dagelijks leven van mensen. Herstel is heel goed mogelijk, maar niet iedereen zal 100 procent genezen."

Vooraf is niet te zeggen wie restklachten overhoudt na corona. Dat verschilt volgens De Jong heel erg per persoon. "Niet iedereen die corona heeft wordt ernstig ziek en niet iedereen die ernstig ziek wordt krijgt restklachten. Er zijn mensen die ernstig ziek zijn geweest en die geen restklachten hebben en er zijn mensen die nauwelijks ziek zijn geweest en heel lang restklachten houden."

De meeste mensen hebben volgens De Jong vermoeidheidsverschijnselen. "Ze zijn heel snel uitgeput, verzuren heel snel en hebben ademnood. Dat heeft een enorme impact op het dagelijks functioneren." De invloed op het dagelijks leven lijkt het grootst bij relatief jonge mensen. De Jong denkt dat dit komt omdat ouderen eerder accepteren dat het leven fysiek gezien een tandje minder moet.

Wat restklachten betreft maakt het virus geen verschil tussen ouderen en jongeren. De Jong ziet ze allebei op zijn spreekuur. "Ook jonge mensen die vol in het leven stonden. Die heel actief waren met sporten. Marathons liepen. Topgezond waren, alles konden en alle ballen in de lucht hielden. Onder die groep is de terugval het grootst."

Redelijk nieuw fenomeen

Dat mensen soms maanden na een coronabesmetting nog klachten ervaren is volgens de revalidatiearts "een redelijk nieuw fenomeen". "We zien dit ook wel bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en van wie meerdere organen aangetast zijn geweest of bij mensen die op een IC hebben gelegen. Daar lijkt het een beetje op. Maar dit is wel een nieuw ziektebeeld. De variatie is ook heel groot tussen mensen."

Fred de Jong weet hoe zijn patiënten zich voelen. Hij is min of meer ervaringsdeskundige. "Ik heb zelf ook corona gehad. Ik was niet eerder zo ziek. Ook ik had maanden later het gevoel dat mijn longen waren gekrompen als ik de op de fiets zat."

Revalideren is belangrijk

Wie restklachten heeft moet revalideren. Maar hoe pak je dat aan? "Ook dat verschilt per persoon. Als eerste moet je erachter zien te komen hoe de patiënt er aan toe is en hoe hij zijn dag in deelt. Patiënten moeten leren doseren. Ze moeten hun conditie langzaam opbouwen. Een aantal vindt dat moeilijk. Je moet de grenzen opzoeken en langzaam verleggen. Als je dat te snel doet, krijg je piekbelasting en dan ga je eerder achteruit dan vooruit."

Met de meeste van zijn patiënten gaat het na zo'n revalidatieproces een stuk beter dan toen ze voor het eerst op het spreekuur kwamen. "Helaas is het niet iedereen gegeven om 100 procent te herstellen. Bij een deel van de patiënten gaat het minder goed. Het aller moeilijkste is de groep bij wie we de achteruitgang fysiek niet kunnen meten, maar die wel voelen dat ze beperkter zijn dan voor ze ziek werden."

Mensen die na een coronabesmetting klachten houden, moeten daar niet door in paniek raken. De Jong: "Besef dat je klachten hebt en dat dat mag na deze ziekte." Wie zich dit realiseert maakt al een grote stap in het revalidatieproces.

Onderzoek naar oorzaak

Wereldwijd vindt er onderzoek plaats naar de oorzaak van restklachten. Hoewel het Deventer Ziekenhuis daar niet actief bij is betrokken, denkt De Jong al voor te kunnen sorteren op één van de mogelijke uitkomsten. "Ik ben ervan overtuigd dat uit onderzoek zal blijken dat er meerdere orgaansystemen bij betrokken zijn."