Multitalent Esther Pierweijer coacht zingend Nederland naar succes

Vocal Coach Esther Pierweijer is zelf een getalenteerd zangeres, klassiek vooral, omdat ze vond dat ze een carrière-keuze moest maken. Ze is een mezzosopraan. Haar liefde voor klassiek en opera is groot. Een onmogelijke keuze lijkt het, want Esther is een multitalent. Ze kan werkelijk alles zingen: pop, lichte muziek, musical en klassiek. Ze heeft een absoluut gehoor en speelt ook nog eens prachtig piano én viool.

Esther Pierweijer, multitalent. Mezzosopraan, pianist en vocal coach (Foto: Esther Pierweijer)

Vocal coach in The Masked Singer en I Can See Your Voice

Het nieuwe I Can See Your Voice is al opgenomen en gaat komende donderdag, 29 oktober, van start. Het is een programma van de bedenkers van The Masked Singer, ook van RTL 4, waar Esther ook de zangers en zangeressen vocaal trainde. ‘Wie van de kandidaten kan er echt zingen en wie houdt ons panel compleet voor de gek?’ De finale van het populaire The Masked Singer is op 6 november.

The Masked Singer op RTL 4 (Foto: gidspunttvTheMaskedSinger)

Vierde SPUNCK portret

In deze aflevering van SPUNCK ga ik ook op zoek naar de vroege dagen van Esther's muzikale leven. Bij Erve Brooks ontmoeten we Anne Haenen, zelf ook klassiek zangeres én docent. Anne Haenen gaf les op het conservatorium en kende Esther's vader Benno Pierweijer, begenadigd pianist en muzikant goed. Vader Benno vroeg Anne Haenen eens te komen luisteren naar zijn dochter die altijd zong en piano speelde. Zo belandde Esther op haar 16e op het conservatorium.

Zangers en Vocal coach Esther Pierweijer met haar inspirator Anne Haenen - Woodward (Foto: Gerard Hellwich - RTV Oost)

Esther Pierweijer met haar inspirator en vroegere docente Anne Haenen (Foto: RTV Oost)

Bijna ging het mis, maar daar was Anne Haenen weer

Dat leek een geweldige kans, maar het jonge en rebelse talent paste niet in de methodiek die haar toenmalige docent voor haar bedacht. Ze klapte dicht, werd ongelukkig en besloot al snel dat ze wilde stoppen. Anne Haenen zag het gebeuren en nam Esther onder haar -grote- vleugels. Ze had al bijna dertig conservatoriumleerlingen onder haar hoede. Voor Esther was dit precies wat ze nodig had. Anne Haenen zag haar voor wie ze was, inspireerde haar en liet haar zingen zoals haar talent haar ingaf.

Jonge zangers en zangeressen

Nu woont Esther Pierweijer in Hilversum met haar gezin: man Diede in ‘t Veld en zoon en dochtertje. Ook hier coacht ze jonge zangers en zangeressen. En zo, wat Anne Haenen betekent voor Esther, betekent Esther nu voor Anne Julie Beekman, één van haar leerlingen. En Anne Julie betekent in die zin ook veel voor Esther omdat zij zich zo in de jonge Julie herkent.

Esther Pierweijer, zelf zangeres, pianist en vocal coach, geeft les aan Anne Julie Beekman in Spunck (Foto: Inga Tjapkes / RTV Oost)

Kijk SPUNCK - zondag 25 oktober. En verder elke zondag in oktober en november - de nieuwe serie cultuurportretten bij RTV Oost.