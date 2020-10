'Op grote schaal aanvragen voor alimentatieverlaging door corona'

Betalers van alimentatie zullen straks op grote schaal de rechter vragen om een lagere bijdrage te hoeven betalen. Reden is dat ze door corona fors zijn teruggevallen in hun inkomen. Dat voorspelt de Vfas, de overkoepelende vereniging voor familierechtadvocaten.

"Nu nog houden maatregelen de inkomens aardig op peil, maar zodra die noodsteun wegvalt is het onvermijdelijk dat wordt geprobeerd de alimentatie naar beneden te laten bijstellen", aldus voorzitter Alexander Leuftink. De koepelorganisatie verwacht bovendien een forse stijging van het aantal echtscheidingen als gevolg van corona.

De grootste klappen worden verwacht onder zzp'ers en kleine ondernemers, die geen vast inkomen hebben. De verwachting is dat corona hier op termijn financieel het hardst zal toeslaan.

Bijdrage aanpassen

De Vfas voorziet dan ook dat de zzp'ers en ondernemers straks massaal naar de rechter zullen stappen in een poging de hoogte van de alimentatie aan te passen aan hun nieuwe inkomenspeil.

'Logisch gevolg'

Volgens voorzitter Leuftink speelt het probleem nu nog niet echt. "Omdat we op dit moment nog allerlei steunmaatregelen hebben. Maar zodra die wegvallen en mensen minder inkomsten hebben, is het een logisch gevolg dat ze via de rechter zullen proberen voor een lagere alimentatie in aanmerking te komen."

Op tijd naar rechter

Volgens Leuftink is het voor de groep alimentatiebetalers van cruciaal belang dat ze hun verzoek op tijd door de rechter laten toetsen. "Want je kunt de rechter niet vragen om achteraf - met terugwerkende kracht - zo'n bijdrage te verlagen. Daarom moet je bijtijds een procedure in gang zetten."

Echtscheidingen

Overigens voorspelden bij het uitbreken van de coronacrisis psychologen en andere gedragsdeskundigen eerder dit jaar nog een golf aan echtscheidingen. Het vele thuiswerken en voortdurend binnenshuis op elkaar aangewezen zijn, zou tot spanningen leiden, zo werd verondersteld.

Tot op heden lijkt dit volgens Leuftink in de praktijk mee te vallen. "We hebben daar onderzoek naar gedaan en dat laat hele wisselende cijfers zien. De ene advocaat is inderdaad extra druk met echtscheidingen, bij de ander valt het allemaal nog wel mee."

Stilte voor de storm

De vereniging van familierechtadvocaten meent echter dat er sprake is van stilte voor de storm. "We konden namelijk aan onze website Verder-online zien dat er significant meer bezoek was en dat de lezers heel gericht op zoek waren naar informatie over echtscheidingen."

Vanuit Overijssel werd deze website gedurende de periode 1 maart tot 29 juni van het vorig jaar 4.660 maal geraadpleegd. Over dezelfde periode dit jaar liepen de cijfers ineens fors op naar 6.895 bezoeken.

In veel gevallen lijkt de knoop onder partners echter nog niet doorgehakt. "In China stonden ze tijdens corona bij wijze van spreken in de rij om te kunnen scheiden. Daar heeft de Chinese overheid zelfs een afkoelingsperiode ingesteld. Maar Nederlanders zijn blijkbaar toch bedachtzamer voor ze de stap zetten. Afgaande op het websitebezoek echter zou je verwachten dat het momenteel stilte voor de storm is."