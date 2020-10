PEC Zwolle verzuimt inhaalduel te winnen van RKC Waalwijk

PEC Zwolle heeft vanavond verzuimd de tweede zege van het seizoen binnen te halen. In de inhaalwedstrijd tegen RKC Waalwijk kreeg de ploeg van trainer John Stegeman voldoende kansen om het duel al vroegtijdig te beslissen, maar zag het de thuisploeg in de slotfase alsnog op gelijke hoogte komen: 1-1.

RKC - PEC stond aanvankelijk gepland voor zaterdag 3 oktober, maar werd toen afgelast nadat vier spelers van RKC waren besmet met het coronavirus en acht anderen in quarantaine moesten.

Stegeman kon in Waalwijk geen beroep doen op Dean Huiberts. De middenvelder hield hamstringklachten over aan de wedstrijd van afgelopen zondag tegen PSV. Hij werd vervangen door Mustafa Saymak, die zijn 150e Eredivisie-pot in het shirt van PEC speelde.

PEC verzuimt te scoren

Met jubilaris Saymak binnen de lijnen liet PEC Zwolle na voor de rust de leiding te nemen. De bezoekers kregen via Bajselmani, Leemans en Drost goede mogelijkheden, tot een doelpunt kwam echter het niet.

Leemans - vorig seizoen door PEC nog verhuurd aan RKC - was na een half uur voetbal het dichtst bij de openingstreffer. De linkspoot liet RKC-goalie Lamprou kansloos, maar zag zijn schot uiteenspatten op de paal. Aan de andere kant bracht Zetterer redding op een vlammende poging van Tahiri, waardoor met een 0-0 ruststand de kleedkamers werden opgezocht.

In de tweede helft was PEC wederom de bovenliggende partij. RKC-verdediger Gaari ontsnapte al vroeg na de theepauze aan rood toen hij de doorgebroken Pherai tegen de grond werkte. Het zat PEC niet mee, want even later stond de lat een fraaie goal van Nakamaya in de weg.

Invallers breken de ban

Maar PEC haalde via invallers Slobodan Tedic en Eliano Reijnders aanvankelijk alsnog haar gram. Een hakbal van Pherai belandde via Nakayama en Tedic voor de voeten van Reijnders, die koud in het veld de score opende. Het was voor de 21-jarige middenvelder zijn eerste treffer in het shirt van de Zwollenaren. Van Polen dacht halverwege het tweede bedrijf de 0-2 aan te tekenen, maar zijn inzet werd op de lijn ternauwernood gepareerd door Lamprou.

Stokkers maakt gelijk

PEC leek af te stevenen op de tweede driepunter van het seizoen, maar gaf er in de slotfase alsnog twee weg. Finn Stokkers werd vogelvrij gelaten in het zestienmetergebied en met deze vrijheid wist de ingevallen spits van RKC wel raad. Enkele minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd knikte Stokkers de 1-1 binnen achter Zetterer en bezorgde hij de laagvlieger alsnog een punt.

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 1-1

0-1 Reijnders (65)

1-1 Stokkers (86)

Arbiter: Dieperink

Geel: Damascan, Gaari; Bajselmani, Van Duinen

RKC Waalwijk: Lamprou; Gaari, Meulensteen, Touba, Wouters; Anita, Tahiri (Stokkers/83), Olsak (Van der Venne/72); Ngonge (Daneels/46), Damascan (El Haddouti/72), Sow (John/83).

PEC Zwolle: Zetterer; Bajselmani (Clement/90), Kersten, Van Polen, Van Wermeskerken; Drost (Reijnders/62), Nakayama, Saymak (Strieder/75); Leemans (Van Duinen/75), Reza (Tedic/62), Pherai.

