'Probleemkanaal' blijft politiek verdelen, PVV dient motie van wantrouwen in

Het concept-schadevoorstel voor gedupeerde bewoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik is een splijtzwam in de provinciale politiek. Meerdere partijen zijn het niet eens met het huidige voorstel. De PVV kondigde vanmiddag zelfs een motie van wantrouwen aan. "Want het provinciebestuur heeft er een potje van gemaakt."

117 huishoudens van verzakte woningen van het kanaal Almelo-De Haandrik zijn al schadeloos gesteld door de provincie. Van hun woningen staat vast dat de schade is veroorzaakt door overheidshandelen.

De rest van de ruim 350 getroffen huishoudens moet wachten tot de aanvullende schaderegeling waar vandaag en volgende week over beslist wordt. Maar op die schaderegeling hadden de Statenleden nog veel op- en aanmerkingen.

Kritiek op conceptvoorstel

Kritiek was er vooral op de voorwaarden in de regeling. Zo komen eigenaren die na 1 januari 2019 een woning hebben gekocht in het gebied, niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Ook vallen schades van na 16 juni 2020 buiten de boot. Onder meer de PVV, Forum voor Democratie en D66 vonden dat die twee voorwaarden uit de regeling moeten.

Erik Veltmeijer, statenlid van de PVV Overijssel, trok fel van leer. "Het compensatievoorstel is totaal uitgekleed. Alle, maar dan ook alle schade aan de getroffen woningen dient te worden vergoed. De provincie heeft er een zooitje van gemaakt, met enorme financiële en psychische schade", zei het Statenlid.

Motie van wantrouwen

Veltmeijer kondigde aan volgende week een motie van wantrouwen in te dienen tegen het gehele provinciebestuur. Bart van Moorsel (CDA) hekelde die aankondiging. "Want daarmee bent u erop uit dat er volgende week geen schaderegeling komt."

'Veel misgegaan'

Andere partijen waren aanzienlijk milder. "Er is in de communicatie veel misgegaan, maar dat neemt niet weg dat wij naar redelijkheid ons best hebben gedaan om de huishoudens te compenseren", zei Lex Schukking (VVD).

Ook Renilde Huizenga (D66) erkende dat niet alles vlekkeloos is verlopen. "De communicatie is niet goed gegaan. Mensen kregen 'nee'-brieven terwijl ze wel in aanmerking kwamen voor compensatie."

De communicatie is niet goed gegaan Renilde Huizenga (D66)

'Niet alles ging vlekkeloos'

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor het 'kanaaldossier', gaf toe dat in het proces 'niet altijd alles goed is gegaan'. "In de communicatie valt soms echt wat te verbeteren."

Wel benadrukte Boerman de volgens hem bijzondere aard van het concept-schadevoorstel: de provincie vergoedt een groep woningen waarvan niét vaststaat dat de schade is veroorzaakt is door overheidshandelen. "Met deze aanvulling, het onverplicht vergoeden, doen we iets wat ongekend is in Nederland."

Volgende week woensdag, 28 oktober, stemt Provinciale Staten definitief over het schadevoorstel.