Zwolse raptalenten waarschuwen jongeren voor invloed van social media: "Geloof niet alles wat je ziet"

De Zwolse rappers NESS en Zino Chavez hebben vandaag een nummer uitgebracht waarmee ze jongeren willen wijzen op de invloed van social media. Het nummer 'Parradox' is geproduceerd in samenwerking met Travers Welzijn. "Niet alle jongeren zijn in staat om het verhaal achter de ‘perfectie’ op social media te zien."

Middenin de tweede (gedeeltelijke) lockdown wordt de clip van 'Parradox' gepubliceerd. Een periode waarin feesten en uitgaan niet mag en verveling op de loer ligt. Social media zoals Instagram en YouTube zorgen voor een beetje vermaak.

'Onzekerheid en eenzaamheid'

Maar Elske Heinen, manager Welzijn bij Travers, waarschuwt voor de andere kant van deze apps. ‘’Naast het positieve gebruik ervan zien we dat social media voor jongeren ook ingewikkeld kunnen zijn. Dag in dag uit geconfronteerd worden met prachtig vormgegeven plaatjes kan zorgen voor onzekerheid en eenzaamheid."

Rapper Zino Chavez wil daarom met dit nummer een boodschap meegeven aan jongeren. “Online lijkt het soms alsof iedereen alleen maar vrolijk en succesvol is. Op foto’s zie je allemaal afgetrainde lichamen voorbij komen. Maar je ziet niet wat er aan de achterkant gebeurt om dit plaatje te maken."

Drillrap

Ook wordt de steeds populairder wordende drillrap als voorbeeld genoemd van online gedrag dat in de echte wereld grote gevolgen kan hebben. Drillrap is een muziekstijl die is over komen waaien uit Engeland en de Verenigde Staten waarin geweld en wapens worden verheerlijkt. Afgelopen zomer vond er nog een steekpartij plaats in Scheveningen die werd gelinkt aan de populaire rapvorm. Daarbij kwam een 19-jarige jongen om het leven.

"Online zien jongeren alles, maar dan ook echt álles. Dus ook geweld, bedreigingen en criminele dingen zoals wapenbezit", aldus rapper NESS. Hij wil met dit nummer overbrengen dat de dingen die jongeren op social media zien, niet per definitie normaal zijn. "In bijvoorbeeld drillraps worden dingen genormaliseerd waar je als jongere juist ver weg van moet blijven."

Er is bewust voor een samenwerking met de twee Zwolse raptalenten gekozen die de jongeren in hun eigen taal aanspreken. "We vinden het belangrijk dat jongeren met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Over wat zij er zelf van vinden", zegt jongerenwerker Kerem Aksoy.

Maar de plannen gaan verder. Travers heeft samen met studenten van Hogeschool Windesheim educatiemateriaal ontwikkeld voor scholen en jongerencentra. Eind dit jaar start er een pilot. Het plan is om het educatiemateriaal op alle Zwolse scholen uit te rollen.