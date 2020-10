Stegeman ziedend over late gelijkmaker RKC: "Welke slaapkop let er niet op?"

John Stegeman is allesbehalve te spreken over het gelijkspel van PEC Zwolle op bezoek bij RKC Waalwijk. De Zwollenaren waren een klasse beter dan de thuisploeg en kregen voldoende kansen op de zege, maar zagen RKC in de slotfase alsnog de 1-1 op het scorebord zetten.

"We zijn zelf schuldig aan het feit dat we hier niet met drie punten weg zijn gegaan. Dit was totaal onnodig. Wij moeten gewoon die kansen binnenschieten", zegt Stegeman na afloop.

Slaapkop

"Als iemand zo vogelvrij die bal kan binnenkoppen, komen we onze afspraken niet na. Dus daar komen we nog wel eventjes op terug. Wat ik dacht? Welke slaapkop let er niet op?", doelt hij op de 1-1 van Stokkers.

PEC had het duel voor de rust al kunnen beslissen. "Dat laten we na. Maar dan komen we alsnog op 0-1 en krijgen we voldoende kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Dan krijg je uit het niets een doelpunt tegen, omdat we onze afspraken niet nakomen", vervolgt de oefenmeester.

"Gewoon slecht"

Na vijf wedstrijden staat PEC tiende, maar als het aan Stegeman ligt stond zijn ploeg in het linkerrijtje. "Dit soort wedstrijden moeten we winnen, we waren beter dan RKC. Maar we hebben moeite om wedstrijden in het slot te gooien. Het is tijd om efficiënter te worden. Een 1-0 overwinning in Waalwijk is prima, maar dit is gewoon slecht", besluit hij teleurgesteld.