Scherper toezicht op coronomaatregelen in Veiligheidsregio IJsselland

Het toezicht op de coronamaatregelen wordt in de Veiligheidsregio verscherpt. Aanleiding is het toenemende aantal besmettingen. " Naast de maatregelen die opgelegd zijn door het Rijk, zal in de regio IJsselland in de komende tijd ook het toezicht op het houden aan de maatregelen aangescherpt worden", aldus de Veiligheidsregio in een verklaring.

Een enorme toename in het aantal besmettingen laat zien dat er actie nodig is, landelijk, maar ook in de regio IJsselland. : “De ruimte die we met elkaar hebben gekregen, is niet vrijblijvend", aldus districtchef Ramon Arnhem van politie IJsselland "Daar moeten we met elkaar verantwoordelijkheid voor nemen en houden."

Meer zichtbaar op straat

Arnhem ziet dat er verslapping optreedt ondanks dat heel veel inwoners zich goed aan de maatregelen houden. "Dat is voor ons een reden om het toezicht aan te scherpen, naast de maatregelen die reeds getroffen zijn door het Rijk. ” “Mijn collega’s zullen meer zichtbaar op straat aanwezig zijn en intensiever handhaven."

De handhaving richt zich vooral op het niet in acht nemen van de anderhalve meter afstand op groepen die groter zijn dan vier personen en de verkoop en/of gebruik van alcohol na acht uur 's avonds. "Bij de handhaving op straat doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Als maatregelen niet worden opgevolgd of nageleefd, zeker nadat men daarop is aangesproken, kunnen overtreders een bekeuring verwachten", dreigt Arnhem.

Het optreden van de handhavers richt zich op het stoppen van de overtreding en het opmaken van een bestuurlijke rapportage. "Dit doen we in overleg met de veiligheidsregio”, aldus Arnhem."