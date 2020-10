Onderzoek: grote vissen uit Zwolse Wavin-vijver bijna allemaal dood

De vijver stond onder karpervissers bekend als visrijk water, maar na een ontzettende hoosbui in de zomer van 2019, werd de vijver gebruikt als overstort van rioolwater. Dat zorgde er voor dat de meeste vissen uit de vijver het loodje legden.

350 kilo dode vis

In augustus vorig jaar werd er nog een verwoede reddingspoging gedaan door vrijwilligers van de plaatselijke visvereniging en medewerkers van Sportvisserij Oost-Nederland. Die reddingspoging duurde bijna de hele nacht, maar toch kon niet voorkomen worden dat het visbestand een flinke deuk opliep.

In totaal 350 kilo dode vis werd uit het Zwolse water gehaald, met name flinke karpers en brasems hadden de overstort niet overleefd.

Ruim een jaar later wil de Zwolse hengelsportvereniging de visstand weer op peil laten brengen. “Zojuist was er nog een man op leeftijd die vroeg wanneer er weer vis in deze vijver komt”, vertelt Klaas Keen namens de vereniging. “Hij zei dat hij hier in de zomer zo graag mag vissen.”

Klaas Keen van de HSV De Hengelsport (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Voordat er vis in de vijver uitgezet kan worden, moet er eerst onderzocht worden wat voor soort vis er nog in de vijver leeft. Dat werd vrijdag gedaan. Vanuit een bootje werd er stroom op het water gezet. De elektriciteit verdooft de vissen, zodat ze uit het water gehaald kunnen worden. Het open deel van de vijver werd met een groot sleepnet leeggevist.

'Hier zwemt nog maar weinig vis'

De gevangen vissen werden gemeten, geteld en vervolgens terug gezet. De conclusie? “Hier zwemt nog maar weinig vis”, zegt Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland. “Wel veel kleinere visjes en een paar mooie maatse blankvoorns. Maar wat opvalt: tot vorig jaar konden mensen hier goed karper vangen, er zit nu geen karper meer.”

Wel kwamen er een paar flinke snoeken (de grootste was 85 centimeter), een paar zeelten (grootste: 49 centimeter) en opvallend veel kreeftjes uit het water.

In het water zwemmen nog wel een paar flinke snoeken (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Op basis van het onderzoek naar de visstand in de Wavin-vijver brengt Sportvisserij Oost-Nederland advies uit over de vissoorten die in het water uitgezet kunnen worden.

Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Een officieel advies is nog niet uitgebracht, maar een voorzichtig schot voor de boeg durft Kouwenhoven wel te nemen: “We adviseren om kweekvis uit te zetten, dan kom je al gauw op karper uit. Of als we ergens anders een afvissing doen en we houden een mooi partijtje vis over, dan kunnen we dat eventueel erbij uitzetten.”

Of er volgend jaar weer op de Wavin-vijver gevist kan worden? Kouwenhoven: “Daar ga ik wel vanuit.”