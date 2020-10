Hoger beroep tegen Syriëganger Victor D. uit Heeten gaat verder zonder verdachte

Voor het eerst sinds tijden hebben Victor D. en zijn advocate weer contact met elkaar gehad. D. heeft zijn advocate laten weten dat zij hem ook zonder zijn aanwezigheid mag vertegenwoordigen. "Omdat de zaak anders zo blijft doorslepen", aldus D.

De 33-jarige oud-inwoner van Heeten zegt dat het voor hem erg lastig is om de zaak zelf bij te wonen. Volgens hem is het te gevaarlijk om het gebied waar hij nu zit te verlaten. Zijn advocate erkende vandaag dat D. nog in de Syrische stad Idlib verblijft en dat het voor hem alleen al gevaarlijk is om de stad uit te komen.

Zes jaar cel

D. werd in 2018 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Hij werd schuldig bevonden aan deelname aan een terroristische organisatie, het volgen van een gevechtstraining en het voorhanden hebben van wapens.

Volgens het Openbaar Ministerie vocht D. voor een organisatie die aangesloten was bij terreurorganisatie IS. D. erkent dat hij actief was aan het gevechtsfront, maar ontkent dat dat voor een organisatie was die aan IS gelieerd is.

Hoger beroep

Vrijwel direct na zijn veroordeling kondigde de oud-Heetenaar aan in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Tot een inhoudelijke behandeling van dat hoger beroep is het nog steeds niet gekomen: zijn advocate kon geen contact met hem krijgen en was daardoor niet gemachtigd om hem te vertegenwoordigen.

In 2019 stelde het Gerechtshof de behandeling van de rechtszaak uit, zodat D. de kans kreeg om terug naar Nederland te komen en zijn rechtszaak bij te wonen. Later werd de zaak nogmaals uitgesteld, omdat het in het vermoedelijke verblijfsgebied van D. te onrustig was om veilig terug te kunnen reizen.

Vertrek uit Heeten

Victor D. groeide op in Heeten. Hij vertrok in 2013 naar Syrië om zich daar te mengen in de gewapende strijd. Sinds zijn vertrek heeft RTV Oost regelmatig contact met hem gehad. Vanmorgen gaf D. nog aan dat hij de zaak van vandaag niet bij zou wonen. "Natuurlijk niet", liet hij weten, verwijzend naar zijn huidige verblijfplaats.

Als Victor D. naar Nederland komt, wordt hij meteen gearresteerd. Hij staat gesignaleerd en er ligt een 'bevel gevangenneming' op hem te wachten. Begin volgend jaar gaat de zaak verder.