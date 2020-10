Corona in Twente nu op hoogste risiconiveau: 'zeer ernstig'

Het aantal coronabesmettingen in Twente is de laatste tijd zo hard opgelopen, dat het risiconiveau woensdagavond is verhoogd naar 'zeer ernstig', het hoogste niveau. In de regio IJsselland geldt nu 'ernstig', het op een na hoogste risiconiveau.

Concreet heeft het verhoogde risiconiveau voor Twente en IJsselland nu nog geen gevolgen. De landelijke coronamaatregelen die het kabinet vorige week nam, zijn namelijk nog zeker voor drie weken van kracht.

Als daarna het aantal besmettingen genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een meer regionale aanpak. Daarin wordt de mate van strengheid van de coronamaatregelen vastgesteld aan de hand van het risiconiveau. In het geval van Twente zou dat met 'zeer ernstig' betekenen dat er bijvoorbeeld geen evenementen mogelijk zijn.

Een op vijf test positief

Het aantal coronabesmettingen in Twente loopt al weken hard op. Bijna één op de vijf mensen die zich nu laat testen op corona, heeft het virus ook daadwerkelijk. Twee weken geleden was dat nog één op de tien. Dagelijks worden in Twente nu gemiddeld twee mensen met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis.

Afgelopen week overleden in Twente twaalf mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Vaak hadden zij al wel andere klachten, ofwel 'onderliggend lijden'. De GGD Twente zei eerder deze maand al dat het 'de grip op het virus kwijt is'.

De sterke stijging van zowel het aantal besmettingen als ook het aantal ziekenhuisopnames, heeft grote gevolgen voor de reguliere zorg in Twente. Zowel ziekenhuis MST (Enschede) als ZGT (Hengelo en Almelo) schaalt vanaf deze week twintig procent van de reguliere zorg af. Ook worden meerdere geplande operaties afgezegd.

Twintig procent van de reguliere zorg wordt afgeschaald Ziekenhuizen MST en ZGT

IJsselland: naar 'ernstig'

Twente is nu de enige regio in de vier noordelijke provincies waar het hoogste risiconiveau geldt. Dat niveau wordt bepaald op basis van informatie van het RIVM, de GGD, duiding van de veiligheidsregio's en informatie van het coronadashboard.

IJsselland is van 'zorgelijk' naar 'ernstig' gegaan, want ook in het andere deel van de provincie loopt het aantal besmettingen de laatste weken op, al gaat de stijging minder hard dan in Twente. In IJsselland is nu één op de tien mensen die zich laat testen positief.

Acht regio's naar 'zeer ernstig'

In totaal zijn acht regio's in Nederland woensdagavond naar het hoogste risiconiveau gezet. Het gaat om de veiligheidsregio's Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord, aldus de NOS.

De GGD Twente en Veiligheidsregio Twente gaan vanmiddag in op de actuele coronacijfers in de regio.