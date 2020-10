Eindelijk: weer binnen 24 uur testen op corona in Overijssel

De wachttijden voor het ondergaan van een coronatest liepen begin september flink op. Mensen konden niet meer binnen 48 uur getest worden en moesten soms dagenlang wachten. De GGD Twente deed daarop de oproep om 'je coronatest tussentijds af te zeggen als je geen klachten meer hebt'. Later nam de gezondheidsdienst die uitspraak terug.

Situatie in Twente

Inmiddels zijn de wachtlijsten flink gekrompen, doordat de capaciteit in het laboratorium is vergroot en de GGD's meer teststraten openen. Zo zijn vorige week in Twente twee nieuwe straten geopend: in Oldenzaal en in Denekamp.

Twentenaren kunnen daardoor nu weer binnen 24 uur getest worden op corona. "Mits je bereid bent om soms iets verder te reizen", zegt Erik Maarsingh van de GGD Twente.

De Twentse GGD wil het aantal testen de komende periode verder opschalen, naar 3.600 per dag in januari. Nu ligt dat aantal nog op ruim 1.200.

Situatie in IJsselland

In IJsselland kan nog niet in alle gevallen binnen 24 uur getest worden, maar wel binnen uiterlijk 48 uur. De GGD IJsselland zegt dat de achterstand van het lab in Duitsland, waar de coronatesten onderzocht worden, grotendeels is opgelost. De wachttijd voor een coronatest slinkt daardoor steeds meer, aldus de IJssellandse gezondheidsdienst.

De GGD IJsselland zegt nieuwe testlocaties te willen openen, zodra de labcapaciteit dat voldoende toelaat. In IJsselland kun je je nu laten testen op corona in Zwolle, Deventer, Ommen en Steenwijk, maar daar komen de komende tijd dus nieuwe locaties bij.

De GGD'en verwachten dat het testbeleid in Overijssel de komende tijd flink gaat veranderen: