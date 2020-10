Lastige klussen voor FC Twente, PEC, Heracles en Go Ahead

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Utrecht – FC Twente

Twee ongeslagen ploegen tegenover elkaar in de Galgenwaard. Aan het duel van vorig jaar zullen de Enschedeërs niet graag terugdenken. In de slotfase verspeelde Twente een 1-0 voorsprong en door twee knullige tegengoals werd het zelfs een verhaal van: met lege handen huiswaarts.

Het is alweer een tijdje geleden dat FC Twente een competitiewedstrijd won in Utrecht. Bijna negen jaar geleden om precies te zijn. Na ruim een uur spelen was het eind 2011 al 5-0, onder meer door twee goals van Willem Janssen, nu de aanvoerder van FC Utrecht. Nadat er rellen op de tribunes uitbraken werd het duel even stilgelegd. Uiteindelijk won Twente met 6-2.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

PEC Zwolle - Willem II

Zowel PEC als Willem II won nog maar één wedstrijd dit seizoen. De laatste vier duels in Zwolle tussen beide ploegen leverde geen enkele zege voor de thuisploeg. Alleen vier jaar geleden pakte PEC middels een schamele 0-0 een puntje, daarna volgden louter nederlagen tegen Willem II.

Vorig seizoen speelden PEC en Willem II de allereerste wedstrijd in de Eredivisie. Lennart Thy zette de Zwollenaren nog wel op voorsprong, maar die gaven daarna de punten letterlijk weg. Dennis Johnsen speelde verkeerd terug en Clint Leemans kopte in eigen doel, het werd uiteindelijk 3-1.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Sparta – Heracles

Eén keer verliezen van de hekkensluiter is al smadelijk, het kan Heracles twee keer achter elkaar overkomen. RKC deed afgelopen zaterdag door de 1-0 overwinning in Almelo de laatste plaats over aan Sparta.

En winnen bij Sparta lukte Heracles nog niet vaak in de Eredivisie: twee keer maar. Op de allerlaatste speelronde in 2018 werd het 5-2. Sparta was toen al bezig met de play-offs om degradatie en Heracles hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om ruim te winnen.

De andere Heracles-overwinning in 1964 kwam met meer bloed, zweet en tranen tot stand. Vooral de tweede helft was het (onvriendelijk) beuken en rammen van beide kanten onder toeziend oog van arbiter Leo Horn. Sparta belegerde het doel van keeper Jan van de Wint, maar goals van Roel Greving en Herman Morsink bezorgden de Almeloërs een zwaarbevochten 2-0 zege.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Ondanks twee treffers van Martijn Berden won GA Eagles ook vorig seizoen niet in Nijmegen (3-3) (Foto: Orange Pictures)

NEC – Go Ahead Eagles

Opmerkelijke statistiek: in Nijmegen heeft Go Ahead nog nooit een wedstrijd gewonnen in de Eerste Divisie. De laatste twee ontmoetingen eindigden in remise: 3-3 en 1-1.

Door twee goals van Martijn Berden kwam de ploeg uit Deventer vorig seizoen met 2-0 voor en ook de 3-2 van Maecky Ngombo was niet voldoende om de zege binnen te slepen.

Mocht Go Ahead toch voor primeur zorgen dan kan een grote sprong gemaakt worden in de stand. NEC is vijfde, Go Ahead met maar één punt minder negende.

Aftrap: vrijdag 18.45 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.