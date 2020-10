Maximaal 110 asielzoekers met corona in tijdelijke opvanglocatie in gemeente Raalte

De besmette asielzoekers mogen niet van het terrein en andere mensen dan de asielzoekers of hulpverleners mogen niet op het terrein komen. Er komt een centrale ingang en er worden hekken geplaatst. Er is toezicht door COA-medewerkers en beveiligers.

Opvanglocatie voor asielzoekers met corona (Foto: RTV Oost/ Ties van der Heide)

Eigen medische voorzieningen

Ook de gezondheidszorg wordt op het terrein zelf geregeld, zodat er voor de verzorging van asielzoekers met corona geen beroep gedaan hoeft te worden op de lokale medische zorg. Er komt een zogenoemde afdeling gezondheidszorg asielzoekers op het terrein met eigen artsen en verpleegkundigen. Indien nodig kunnen die worden ondersteund door de GGD.

De opvang van asielzoekers met corona is in eerste aanleg tot 1 juni en als dat nodig is wordt met Raalte gepraat over verlenging. Op het terrein worden twee panden in gebruik genomen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers met corona. Het eerste pand kan op korte termijn in gebruik worden genomen, het tweede pand na een verbouwing over ongeveer een maand. Als de twee panden vol zijn met 110 asielzoekers, komt er op de locatie geen uitbreiding.

Volgens de COA-bestuurder is de speciale opvang van asielzoekers met corona nodig omdat in de azc's het aantal mensen dat is besmet met corona toeneemt, net als in de rest van Nederland. Het overleg met de gemeente Raalte leverde volgens hem snel resultaat op. Joeri Kapteijns benadrukt dat de opvanglocatie uniek is in Nederland:

Raalte levert een belangrijke bijdrage om het virus te stoppen.

Omwonenden geïnformeerd

Burgemeester Dadema is vanmorgen in de omgeving van de opvanglocatie geweest om de omwonenden te informeren. Er is gepraat met acht omwonenden die "vooral veel begrip toonden."

Dadema is blij met die reacties en zegt dat de gemeente graag een bijdrage wil leveren aan een maatschappelijke opgave die we met zijn allen hebben:

Je kan in Raalte altijd terecht op het moment dat het noodzakelijk is