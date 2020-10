Vuurwerkverkoop dit jaar coronaproof: zoveel mogelijk online bestellen en ophalen met mondkapje

De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, waarbij circa tachtig procent van de handelaren is aangesloten, heeft begin deze maand alle bijna duizend aangesloten winkels geïnformeerd over de coronaregels. Op korte termijn zullen ook de consumenten via internet worden geïnformeerd over de speciale corona-verkoopregels.

Online-verkoop

Belangrijkste speerpunt is dat consumenten wordt aangeraden vuurwerk via internet te bestellen, waarna de projectielen in de winkels kunnen worden afgehaald.

Bezorgen is volgens woordvoerder Marcel Theunissen geen optie: "Sinds de vuurwerkramp in Enschede zijn de regels drastisch aangescherpt. Een van de absolute voorwaarden is dat de overdracht van vuurwerk moet plaatshebben onder een sprinklerinstallatie. Dat maakt bezorging van vuurwerk dus onmogelijk."

Nadat de bestelling is geplaatst, worden tijdslots vastgesteld waarin klanten het vuurwerk kunnen komen afhalen. In de winkel geldt de anderhalvemetermaatregel.

Mondkapjes

Wat mondkapjes betreft doet de BPN de aangesloten vuurwerkhandelaren het dringende advies die te laten dragen door zowel personeel als bezoekers. "Formeel geldt op dit moment vooralsnog geen plicht. Een vuurwerkhandelaar kan er dus vanaf wijken. Vanuit de BPN luidt echter ons advies om de mondkapjes wel te dragen", aldus zegsman Theunissen.

Toename online-verkoop

Intussen is er dit jaar al sprake van een forse stijging van de vuurwerkverkoop via internet. "We weten nog niet of dat komt omdat mensen hun spullen tegenwoordig sowieso meer online kopen, maar we zien nu al een toename van twaalf tot vijftien procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar."

Vuurwerkverbod

Cruciale vraag is echter ook of er door corona wellicht helemaal geen vuurwerk mag worden afgeschoten komende jaarwisseling. "Het is oktober en we hebben uiteraard geen idee hoe de situatie er eind december uit ziet", erkent Theunissen.

Rotterdam en Nijmegen hebben overigens eerder al een vuurwerkverbod uitgevaardigd. Niet vanwege corona, maar uit veiligheidsoverwegingen. De BPN heeft daarop een kort geding aangespannen tegen het gemeentebestuur van Rotterdam. "Zoals de APV van deze gemeenten er nu uit ziet, mag je vuurwerk wel kopen en bezitten, maar je mag het niet afsteken. Een merkwaardige situatie, waar we het beslist niet mee eens zijn." Dit kort geding dient 30 oktober.

Verboden projectielen

De regelgeving rond vuurwerk is dit jaar veranderd. Vanaf 1 december zijn de traditionele vuurpijlen en knalvuurwerk verboden. Handelaren in de grensstreek moeten met lede ogen toezien hoe de liefhebbers van dit soort vuurwerk eventueel kunnen uitwijken naar Duitsland.

"Dat Nederlanders vuurwerk over de grens kopen, speelde echter vorige jaren ook al", aldus zegsman Theunissen. "De overheid heeft overigens aangekondigd dat hier streng op gecontroleerd gaat worden, al is daar tegelijkertijd geen extra capaciteit voor vrijgemaakt. Tegelijk doen we een dringend beroep op de consument: wees sociaal, koop lokaal."

Corona weg knallen

BPN-woordvoerder Theunissen zegt te hopen dat vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling 'gewoon' is toegestaan: "Er is volgens ons grote behoefte om dit jaar af te sluiten. Voor velen is het een bijzonder en vervelend jaar geweest. In de Chinese traditie was vuurwerk ooit bedoeld om boze geesten te verdrijven. Hopelijk kunnen we dit jaar met vuurwerk corona zoveel mogelijk uit de hoofden doen verdwijnen."