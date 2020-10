Werkstraf voor baas Bar Bruut Zwolle en zijn vader vanwege lekken uit geheim rapport

Een oud-politieman en zijn zoon, eigenaar van de veel besproken Bar Bruut in Zwolle, zijn veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur. De veroordeling door de rechtbank is voor het schenden van de geheimhoudingsplicht van een zogenoemd Bibob-onderzoek over integriteit. De informatie werd gedeeld met RTV Oost.

Het gaat om stukken waarin geldstromen van Bar Bruut worden onderzocht. De zoon had net Bar Bruut gestart en er waren vermoedens dat er rond de financiering zaken niet in de haak waren. Tot die tijd werd er geen vergunning verstrekt.

Conclusies geheim rapport gedeeld

De oud-politieman deelde de conclusie van dat geheime rapport met RTV Oost. Hoewel het de vader was die dat deed, is ook zijn zoon veroordeeld. De rechtbank acht het bewezen dat beiden even schuldig zijn omdat ze nauw samenwerkten. Vader en zoon hadden bijvoorbeeld afgesproken wie naar de journalist zou gaan, wat hij te zien zou krijgen en waar de afspraak zou zijn.

De rechtbank neemt het de mannen kwalijk dat zij niet integer hebben gehandeld. Zij wilden het handelen van de gemeente Zwolle aan de kaak stellen en hadden dat ook via andere wegen kunnen doen.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een taakstraf van veertig uur, dezelfde straf als nu is opgelegd.

Granaten en Bar Bruut

Rond Bar Bruut is veel te doen geweest in Zwolle. Tijdens de zitting twee weken geleden zei de oud-politieman: "De twee granaten die vorig jaar ontploften in een kinderrijke buurt in Zwolle-Zuid werden gegooid in verband met problemen in de privésfeer". De oud-politieman woont in het huis, waaromheen de granaten ontploften. "De vrouw van mijn zoon had een persoonlijk conflict met iemand. Diegene heeft dit gedaan." De granaatexplosies hadden enorme impact in de buurt. "Ik lig nog steeds te gillen in mijn slaap."

Tot nu ging de buitenwereld er vanuit dat de granaten te maken hadden met een conflict rondom Bar Bruut in Zwolle, de zaak van zijn zoon. Bij dat etablissement werd een aantal maanden voor de ontploffing een granaat aan de deur gehangen. Begin dit jaar gebeurde dat nog een keer.