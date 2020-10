Mogelijk binnenkort meer deelscooters in het straatbeeld van Enschede

GoSharing plaatste in juli 120 stille e-scooters in Enschede. In september volgde Hengelo, daar werden er 75 geplaatst. De elektrische scooters kunnen tussen beide steden heen en weer rijden, dus het komt neer op 195 deelscooters voor beide steden.

Via de app van het bedrijf kun je zien waar de scooters staan en er eentje huren. Na het inscannen van je rijbewijs en het invoeren van andere persoonlijke gegevens, kun je gaan ‘touren’ op de scooter, die een maximum snelheid van ongeveer 25 kilometer per uur bereikt. Daardoor hoeven bestuurders geen helm te dragen.

Gemeenten positief

Zowel in de gemeente Enschede als Hengelo zijn ze tevreden over de deelscooters. "We zien de e-scooters van GoSharing als aanvulling op ons mobiliteitsaanbod", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "De e-scooters zijn bijvoorbeeld 24/7 beschikbaar en daarmee ook een goed alternatief voor als het openbaar vervoer in mindere mate beschikbaar is, zoals nu in de coronacrisis of 's nachts. Ook kan deelmobiliteit een belangrijke rol spelen bij het verminderen van het aantal autobewegingen en is het een duurzaam vervoersalternatief dat voor iedereen beschikbaar is."

Volgens de gemeente Hengelo worden de scooters veel gebruikt in de stad. "Iedere scooter wordt nu gemiddeld één tot twee keer per dag gebruikt", aldus een woordvoerder. "Tijdens mooi weer wel vijf a zes keer per dag."

Fout geparkeerde scooters

Klachten over fout geparkeerde deelscooters krijgen de gemeenten nauwelijks. "Wij hebben tot nu toe twee meldingen gekregen die vooral over de kleur van de scooters gingen", zegt de woordvoerder van de gemeente Hengelo. Ook in Enschede zijn slechts enkele klachten binnengekomen, met name over scooters die volgens de klager verkeerd waren gestald.

Het parkeren van een deelscooter mag volgens GoSharing alleen op een plek in het servicegebied, dat staat aangegeven in de app. Ook mogen geparkeerde scooters geen overlast veroorzaken. Ze mogen niet op de weg staan, geen in- of uitrit blokkeren en ook niet midden op de stoep staan, zodat er geen rolstoel of kinderwagen meer langs kan.

Tekst gaat verder onder de foto

Op de kaart in de app is te zien waar de deelscooters staan (Foto: RTV Oost)

"Wij wijzen de inwoners erop klachten vooral te richten aan GoSharing", zegt de woordvoerder van de gemeente Enschede. "Als ze een klacht ontvangen kunnen zij in het systeem zien welke gebruiker de e-scooter als laatste heeft gebruikt en hoe deze is weggezet door deze gebruiker. Dat gebeurt op basis van de foto die elke gebruiker moet maken aan het einde van de rit. Bij onjuist gebruik krijgt de gebruiker een mail met een waarschuwing, daarna volgt een boete van 50 euro en bij de derde klacht wordt de gebruiker geroyeerd. De afspraak is dat scooters die overlast veroorzaken binnen 48 uur worden verzet of opgehaald."

Meerdere deelvervoeraanbieders, ook voor deelscooters, hebben de gemeente Enschede benaderd omdat ze ook in de stad willen starten. De gemeente is met die partijen in gesprek. In Hengelo hebben zich nog geen andere aanbieders voor deelvervoer gemeld.