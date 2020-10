Trooster en Schoenaker in voorlopige EK-selectie handbalsters

Danique Trooster is opgenomen in de voorselectie voor het EK handbal in Noorwegen en Denemarken eind dit jaar. De 20-jarige keepster uit Borne kwam nog niet eerder uit voor Oranje.

Ook Myrthe Schoenaker (28) staat op de voorlopige lijst. De speelster uit Raalte kwam al wel eerder in actie voor het Nederlands team, maar werd het afgelopen jaar niet meer geselecteerd.

Vaste waarde Martine Smeets (30) uit Geesteren en reservekeepster Annick Lipman (31) uit Zwolle zijn ook opgenomen in de selectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade.

Administratieve handeling

Vooralsnog is de selectie slechts een administratieve handeling, want alleen de speelsters die nu in de voorlopige selectie zijn opgenomen zijn straks ook speelgerechtigd op het EK. Om die reden heeft Mayonnade liefst 35 speelsters opgenomen in de groep. Begin november brengt hij de lijst terug naar achttien.

Estavana Polman en Delaila Amega ontbreken in de voorlopige selectie. Beide internationals hebben ernstig knieletsel. Polman werd op het WK eind vorig jaar in Japan uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

Regerend wereldkampioen

Het Nederlands vrouwenteam is regerend wereldkampioen en heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het laatste EK behaalde de ploeg brons. Oranje is op het komende EK, van 3 tot en met 20 december, ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië en speelt al zijn groepswedstrijden in Trondheim. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde.