Veiligheidsregio Twente met jongeren in gesprek over corona: "Mis het samenkomen heel erg"

"Het was heel interessant", vertelt Jaap Schildkamp uit Enschede, die mocht meepraten. Hij voerde dit gesprek met extra belangstelling, omdat hij een zorgopleiding volgt. "Ik ben er open ingegaan vandaag, ik wist eigenlijk niet wat ik er van moest verwachten."

Vier muren

De veiligheidsregio wil inzicht hebben in het leven van jongeren. In het voorjaar gingen afstudeerfeestjes en diploma-uitreikingen niet door. De zomervakantie ging anders dan anders, van het studentenleven is weinig meer over en lessen en colleges zijn veelal vanuit huis.

Daar zit Schildkamp zelf ook wel mee. "Ik ben een sociale jongen. Daarom mis ik het samenkomen en het uitgaan heel erg. Ook het sporten is weggevallen en een hapje eten of iets met vrienden doen is lastig."

"Ik wil eigenlijk ook wel eens niet binnen die vier muren van m'n kamer zitten."

"Voor mensen van onze leeftijd zijn sociale contacten en 'in de wereld zijn' heel belangrijk. Dat valt nu een beetje weg. Ik merk dat bij mijzelf en anderen om mij heen. Het vele binnen zitten en de online lessen: het is gewoon heel erg lastig."

Spagaat

Dat is de spagaat die eigenlijk al de gehele tweede golf speelt. Zo was er in augustus, nog midden in de zomer, een feest op het water in Giethoorn. En recenter nog, afgelopen weekend waren in Deventer meerdere huisfeesten.

Zo kwamen jongeren, mede door het feit dat aan het begin van de tweede golf in deze leeftijdsgroep de meeste besmettingen waren, slecht in het nieuws. Té slecht, vindt Schildkamp. "Ik vind dat jongeren heel negatief in het licht worden gezet. Dat klopt maar deels", beaamt hij.

"Maar, mensen van alle leeftijden houden zich niet altijd goed aan de regels. Kijk bijvoorbeeld maar eens in de supermarkten. Maar door de grote feesten zijn wij de boosdoener. Het is een kleine groep die dit doet."

Toekomst

Toch zal het gesprek tussen de veiligheidsregio en de jongeren niet op versoepelingen uitdraaien. Sterker nog, vandaag pleitte voorzitter Gerritsen voor een strengere lockdown.

"Ik vind het een beetje dubbel", zegt Schildkamp. "Toch denk ik dat het wel nodig is. Maar zolang er geen vaccin is, maakt het eigenlijk niet zo veel verschil. Je gaat weer omlaag en na een tijdje springen de cijfers weer omhoog. Maar nu is het wel nodig."