Wat vind jij: Ik kom een nieuwe strengere lockdown wel door

In Overijssel kennen we twee veiligheidsregio's: Twente en IJsselland. Burgemeesters van alle gemeentes komen in dat verband samen om de veiligheid van hun regio te bespreken. Tijdens de coronacrisis hebben zij een belangrijke rol in het maken van het beleid.

Lockdown

Vanuit de Veiligheidsregio Twente komt nu het verzoek om over te gaan op een strengere lockdown. De gedeeltelijke lockdown waar we nu in leven, werkt volgens de Veiligheidsregio onvoldoende.

Gisteren liet burgemeester Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland al weten dat hij een verdere lockdown niet uitsluit. Hij zei: "We hebben met z'n allen het virus niet onder controle. Als we zo doorgaan, komt een verdere lockdown wel in beeld."

Persconferentie

Aanstaande dinsdag staat er weer een persconferentie gepland. Premier Rutte zal dan vertellen hoe we er voorstaan. Als het aan de veiligheidsregio's ligt, gaan we dus richting een strengere lockdown. Of Rutte dat ook gaat aankondigen is nog niet bekend.

Wat vind jij? Ben je klaar voor een nieuwe lockdown of vrees je dan voor je financiële of mentale situatie? Stem en reageer, we horen het graag!

