Veiligheidsregio doet dringende oproep: 'Want met handhaving alleen gaat het niet lukken'

"Wij kunnen niet alles zien en we zijn niet overal bij. Met handhaving alleen gaat het niet lukken het virus onder controle te krijgen."

De regio Twente is sinds deze week dieprood gekleurd en de regio IJsselland kleurt oranje. De situatie is dus ernstig en in Twente zelfs zeer ernstig. In IJsselland is 1 op iedere 10 mensen die zich hebben laten testen positief, dus besmet met het coronavirus. In Twente is dat inmiddels al 1 op iedere 5 testers. De aantallen lopen nog iedere dag op en de roep om een totale lockdown klinkt steeds breder.

Steeds minder in controle

De verantwoordelijken bij de Veiligheidsregio's maken zich zorgen. De situatie is steeds minder in controle, de roep om handhaving wordt groter.

Directeur Mengerink wordt gesteund door districtschef Ramon Arnhem van Politie IJsselland. Ook hij doet een oproep aan het publiek: "Het coronavirus maakt geen grappen en kent geen sociaal karakter. Ik doe echt een appel op u thuis, want alleen met elkaar kunnen we het virus onder controle krijgen."

Directeur Arjan Mengerink van Veiligheidsregio IJsselland en Ramon Arnhem, districtschef politie IJsselland (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Jong en oud

Besmetting vindt steeds vaker plaats in verzorgingshuizen en op scholen. Maar waar de jongeren vaak niet eens merken dat ze het virus met zich meedragen, worden ouderen in de zorghuizen vaak juist ernstig ziek. Veel jongeren hebben relatief gezien nog steeds de meeste sociale contacten. Daarom gaat de politie zich focussen op de jeugd. "Er wordt extra gelet op samenkomsten in keten en feesten in woningen", zegt Ramon Arnhem.

"We gaan geen corona-interventieteam organiseren. Naast het reguliere werk hebben we extra oog voor de coronamaatregelen. Dus als er een melding binnenkomt van geluidsoverlast, dan kunnen en zullen we wel binnentreden om te handhaven."

Strenger handhaven wil niet zeggen dat er meteen bekeuringen zullen worden uitgedeeld. Korpschef Arnhem benadrukt dat handhavers altijd eerst in gesprek gaan en een waarschuwing zullen geven. "Maar verandert het gedrag daarna niet en is iemand al een keer gewaarschuwd, dan zullen we toch echt bekeuren."

Grote impact

De mensen van de Veiligheidsregio realiseren zich natuurlijk ook welke impact de coronamaatregelen hebben. Directeur Mengerink: "Ik heb een zoon van 19 en een vader van 91. Ik merk bij beiden dat ze weerstand hebben. De jeugd wil wat anders en mijn vader wil niet opgesloten worden, die wil de vrijheid hebben."

Mengerink zegt dezelfde gevoelens ook op straat op te merken. "Ik kan me voorstellen dat mensen er moe van worden en dat je er zelfs zat van bent, dat snap ik ook echt. De andere kant is natuurlijk dat de enige sleutel voor de oplossing ligt bij de mensen zelf."

Cafés zijn dicht, er zijn andere beperkende maatregelen. "De verveling is er, het nadeel is er maar óók de oplossing. Die zit in dezelfde mensen."