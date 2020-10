Vroegtijdig beëindigen aangifte tegen Enschedese klachtencommissaris leidt tot procedure bij hof

René Beunders, voorzitter van Stichting Sociaal Hart Enschede, is niet het type dat snel opgeeft en al helemaal niet als hij vindt dat hem onrecht wordt aangedaan. Toen hij hoorde dat zijn bezwaar tegen het vroegtijdig beëindigen van zijn aangifte tegen de klachtencommissaris van de gemeente Enschede was afgewezen, klom hij in de pen. Met een zogenoemde artikel 12-procedure wil Beunders de aangifte nieuw leven in blazen.

Reden voor de aangifte tegen klachtencommissaris Ninke van der Kooy is een mail die zij op 14 juli stuurde aan Beunders en een aantal anderen. In die mail wordt de suggestie gewekt dat Beunders een aantal machtigingen zou hebben voorzien van een valse handtekening. "Zeer waarschijnlijk heeft zij deze mail daarna aan tientallen collega’s binnen de ambtelijke organisatie verspreid."

'Voel me diep gekwetst'

Beunders: "Zij schrijft letterlijk in de mail: 'Ik wijs u nogmaals uitdrukkelijk op het feit dat machtigingen met een valse handtekening niet worden geaccepteerd'. Ik begrijp hieruit dat ik word beticht van fraude en het vervalsen van handtekeningen."

"Het woord 'nogmaals' maakt deze beschuldiging nog zwaarder omdat dit nooit eerder tegen mij gezegd is. Mijns inziens maakt Ninke van der Kooy zich hierdoor zelfs schuldig aan valsheid in geschrifte. Ik voel me diep gekwetst en in mijn eer aangetast."

'Volstrekt oneens'

De voorzitter van Sociaal Hart Enschede komt al enkele jaren op voor mensen met een bijstandsuitkering of Wmo-voorziening die een conflict hebben met de gemeente. Hij doet dat pro deo, verdient er dus niets aan.

In zijn artikel 12-verzoek aan het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem schrijft hij: "Ik ben het volstrekt oneens met het vroegtijdig beëindigen van het onderzoek van de politie. Ik wil hierbij opmerken dat de motivering voor de afwijzing geheel ontbreekt en dat ik conform artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) recht heb op een eerlijk proces."

Wanneer op basis van artikel 12 een verzoek wordt ingediend bij het gerechtshof zal het hof allereerst nagaan of zij bevoegd zijn hierover te oordelen en of de klager ontvankelijk is. Mocht dit zo zijn, dan gaat het hof de klacht inhoudelijk beoordelen, door onder andere te bekijken of een veroordeling überhaupt haalbaar is, en of het enig algemeen belang dient. Als het hof de klacht inhoudelijk ook gegrond vind, dan kan ze het OM dwingen om toch tot vervolging over te gaan. Dit betekent overigens nog niet dat dit tot een veroordeling zal leiden: dat zal de rechtbank bepalen (het gerechtshof en de rechtbank zijn twee aparte instituten). (bron:nos.nl)

Klassenjustitie

De verhoudingen tussen de gemeente Enschede en René Beunders zijn vooral de afgelopen maanden flink bekoeld. Eind juni deed de gemeente aangifte van smaad en smaadschrift tegen de voorzitter van Stichting Sociaal Hart Enschede. Deze aangifte is wél in behandeling genomen. Dat zint Beunders niet. "Het lijkt erop dat hier met twee maten gemeten wordt. Dit riekt naar klassenjustitie."

Op 8 oktober meldde Beunders zich op het politiebureau, waar hij werd verhoord over die aangifte tegen hem. Hij hield een goed gevoel over aan dat verhoor. "Ik werd uiterst vriendelijk ontvangen en kreeg alle gelegenheid om mijn kant van het verhaal te vertellen." Vorige week zat Beunders aan tafel met gemeentesecretaris Kees Meijer van de gemeente Enschede. Een open gesprek waar hij met een tevreden gevoel op terug kijkt. "Maar de aangifte tegen mij ligt er nog steeds."